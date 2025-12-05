Charla para prevenir estafas digitales a adultos mayores

Se realizó este viernes en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir” de Caleta Olivia y fue dictada por personal de la Sección Apoyo Tecnológico Zona Norte de la Policía de Santa Cruz.

La actividad formó parte del Programa Mayores Desafíos que tiene como principal referente a Cristina Oses, surgiendo a iniciativa de un proyecto que impulsara el concejal Carlos Aparicio con la finalidad de potenciar y generar nuevas herramientas a favor de los adultos mayores.

En ese contexto, la charla de este viernes, de carácter informativa, estuvo vinculada al incremento de estafas telefónicas y digitales que en gran parte tienen como víctimas a adultos mayores.

Para responder a esa situación se instrumentó un ciclo de encuentros informativos denominado “Estafas Digitales: Adultos Mayores Seguros – Prevenir es Proteger”,

Sus disertantes fueron cinco integrantes de la Secciòn de Apoyo Tecnológico Zona Norte que se creara en 2019: Miguel Soto (comisario), Darío Gerónimo (subcomisario), Pablo Sánchez (oficial principal), Laureano Hernán (oficial ayudante) y Felipe Dogol (sargento)

En ese marco, los especialistas brindaron recomendaciones para identificar intentos de fraude, evitar caer en engaños frecuentes y conocer los canales de denuncia disponibles.

Además, vale señalar que no solo asistieron adultos mayores sino también referentes de instituciones públicas y privadas, entre ellos personal bancario y de la Oficina de Defensa al Consumidor.

Inicialmente se difundió un video con recreaciones de estafas telefónicas y virtuales, explicándose la manera en que los delincuentes acceden a datos de potenciales víctimas, utilizando diferentes estrategias para aprovechar la vulnerabilidad informática.

Por su parte, el concejal Aparicio (PJ), destacó la necesidad de sostener políticas públicas centradas en las personas mayores.

“Celebro que se siga profundizando y poniendo en agenda las temáticas de los adultos mayores. Es indispensable que el futuro de la ciudad se piense también desde su protección y su bienestar”, puntualizó.