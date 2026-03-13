Gremios logran frenar despidos en actividad petrolera

El acuerdo se alcanzó en el marco de una audiencia celebrada el jueves en la delegación zona norte del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, con sede en Caleta Olivia, en la cual estuvo presente el titular de la misma, Juan Mata; el ministro de Energía, Jaime Álvarez, y el diputado provincial Pedro Luxen.

Los dirigentes del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables estuvieron encabezados por Nallib Rivera y el gremio de Camioneros por Sergio Sarmiento, concurriendo además representantes de los gremios de Petroleros Jerárquicos, UOCRA, UPSAP (vigiladores) y UTA (transportistas de personal). Por las empresas asistieron directivos de Patagonia, Brest, Azruger, GCG, Clear, Quintana y Crown Point.

Al finalizar la audiencia, el SIPGER emitió un comunicado de prensa destacando que “esta instancia fue el resultado de los reiterados reclamos que nuestra organización sindical viene realizando ante las autoridades provinciales y las empresas operadoras para que se dé cumplimiento efectivo a lo establecido en los pliegos licitatorios y en los contratos suscriptos con la Provincia”.

Añadieron que “en ese camino, se realizaron presentaciones ante el ministerio, denuncias públicas, reuniones con distintos actores del sector, asambleas con los trabajadores y medidas gremiales en defensa de la actividad que hasta el día de hoy no habían tenido una respuesta concreta por parte de las autoridades y los empresarios”.

DEFINICIONES

Como resultado del encuentro, se firmó un acta por la cual “las empresa asumieron el compromiso de no avanzar con nuevos despidos, mientras que el Gobierno provincial se comprometió a garantizar ese acuerdo y a intervenir para dar repuestas a distintos requerimientos que venimos planteando desde las organizaciones sindicales hace tiempo”.

Por otra parte, el SIPGER resaltó las palabras del ministro Alvarez, “quien manifestó expresamente que la Provincia hará cumplir lo acordado sin ningún tipo de concesión”.

Asimismo, el gremio de los petroleros convencionales puso de relieve que “este acuerdo permitirá avanzar en la reincorporación de compañeros de trabajo, en cumplimiento de las actas acuerdo firmadas en el Ministerio de Trabajo que establecen de manera expresa esa obligación y que hasta el momento las empresas venían incumpliendo”.

Finalmente, hizo saber que volverá a solicitar que las empresas “presenten una planificación operativa y un cronograma de trabajo serio, con metas y plazos verificables, que permita recuperar los niveles de producción, reactivar equipos y terminar con la situación de trabajadores en stand by o bajo amenaza permanente de despido”.