Griselda Siciliani acosó a Fito Páez antes de estar con Luciano Castro

Desde que se confirmó su romance con Luciano Castro, Griselda Siciliani quedó marcada por meterse en relaciones ajenas, ya que son varios los antecedentes en su contra. Ahora, se filtró que tuvo estas mismas intenciones con uno de los músicos más prestigiosos de Argentina, quien también se encuentra en una relación estable.

Es que luego de ganarse esta fama de “robamaridos”, En Desayuno Americano revelaron que Griselda Siciliani intentó seguir por esta sintonía, ya que intentó conquistar a un famoso cantante que está en pareja hace varios años. Fue así como Damasia Ochoa brindó los detalles.

“Ella estaba muy obsesionada con él, me cuenta mi fuente. Lo buscaba y no le importaba que estuviera en pareja”, lanzó aumentando su mala fama y exponiendo un nuevo caso para su historial. Por lo que sumó: “Se dice, entre bambalinas, que ella tiene una debilidad por los hombres comprometidos”.

De esta manera, los deseos de conquistar por parte de Griselda Siciliani rozaron lo polémico, ya que “¿sabes qué le dijo él porque ella no paraba de buscarlo? ‘Si vos fueras hombre, yo te tendría que denunciar por acoso. Ella lo persiguió, incluso fue hasta un hotel”.

Tras jugar al misterio, se supo que se trataba de Fito Páez, quien desde hace tiempo está con Eugenia Kolodziej. Sin embargo, eso no le impidió a la actriz intentar conquistar su corazón, ya que en 2017 fue vinculada con él y desde allí comenzó a intentar tener un affaire. Tanto es así, que incluso se filtraron elogios de ella a él mediante sus redes sociales. “Qué guapo”, fue uno de los tantos mensajes.

Más allá de esto, en más de una oportunidad Griselda Siciliani dejó en claro que no le importa lo que digan, ya que cree fielmente que está parada en la vereda correcta: “La intimidad de cada uno es de cada uno, y somos libres de decir cualquier cosa sin lastimar a nadie”.

“Creo que todos son libres de decir lo que quieran. Yo tengo mi manera, que es hablar de mi trabajo y mis cosas. Sería más picante de otra forma, pero no me sale, no es mi estilo. No me molesta que hablen de mí”, lanzó hace un tiempo ante las acusaciones de meterse en reiteradas oportunidades en la vida amorosa de varias personas.