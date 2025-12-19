Grun: "necesitaba mucho este momento"

El escolta de Gimnasia y Esgrima, autor de 13 puntos, habló tras la victoria ante Quimsa por la Liga Nacional de Básquet.

Con un triunfo de local ante Quimsa de Santiago del Estero por 86-78, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia terminó el año de la mejor manera en esta primera parte de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

La victoria, le permitió al equipo que dirige el rosarino Pablo Favarel, terminar el 2025 con 8 triunfos y 7 derrotas, en quince presentaciones.

Una de las piezas fundamentales para que Gimnasia vuelva al triunfo y recuperarse así de la derrota sufrida ante Oberá de Misiones, fue el escolta Federico Grun.

El jugador, nacido hace 29 años en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, colaboró en la victoria con 13 puntos y brindó sus sensaciones a Prensa Gimnasia.

“Contentísimo, la verdad que necesitaba mucho este momento, y se hizo esperar, pero en hora buena, porque el equipo en general hizo un buen partido, así que contento por eso”, afirmó.

“Me sentí bien, tenía muchas dudas en estos días sobre mi físico porque no venía confiando, pero era cabeza, era cuestión de que entraba una pelota y dejar de pensar en eso”, agregó el exjugador de San Lorenzo y San Martín de Corrientes, entre otros clubes.

Los números de Federico Grun, quien jugó desde la inicial, en lugar de Alahjan Banks -uno de los jugadores que ya no pertenece al club- fueron 13 puntos, con 1-1 en dobles, 3-7 en triples y 2-2 en libres; con 2 rebotes y una asistencia en los casi 20 minutos que estuvo en cancha.