Gimnasia confirmó las novedades tras el último partido del año, realizado este jueves..

Les dan de baja a Cárdenas y a Banks y vuelve Kenneth Horton

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó que Juan Cárdenas y Alahjan Banks no continuarán formando parte del plantel profesional.

El ala pívot colombiano llegó al “Verde” al inicio de la temporada 2025/26 y disputó un total de 15 partidos en la Liga Nacional de Básquet.

Por su parte, el escolta estadounidense jugó 8 encuentros desde su arribo al club en el mes de octubre, ambos bajo la conducción técnica de Pablo Favarel.

Desde la institución “mens sana” agradecieron la entrega y el compromiso de ambos jugadores durante su paso por Gimnasia, deseando el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos.

En ese contexto, el club confirmó el regreso de Kenneth Horton, quien volverá a vestir la camiseta del “Verde” como lo hizo en la pasada temporada.

El ala pívot estadounidense retorna a la institución patagónica tras su paso por Mineros de Zacatecas, equipo que milita en la Liga de México, donde promedió 10.1 puntos con 36.5% en tiro de tres y 4 rebotes en 34 juegos.

En su anterior etapa por el conjunto patagónico, Horton promedió 12.4 puntos y 5.5 rebotes en 21 partidos disputados de la Liga Nacional.

Foto: Prensa Gimnasia.