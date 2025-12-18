Gimnasia cerró el año con un sólido triunfo frente a Quimsa

Le ganó 86-78 y de esa manera terminó el 2025 con 8 victorias y 7 derrotas en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Con un gran trabajo del equipo, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cerró el año con un muy buen triunfo de local ante Quimsa de Santiago del Estero a quien derrotó por 86-78, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y José Luis Lugli, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-19, 33-37 y 64-63.

En el cuarto inicial, una gran volcada de Anyelo Cisneros -tras un robo y asistencia de Mauro Cosolito- puso adelante a Gimnasia 13-6, por lo que a 3’57” se vino el primer pedido de minuto por parte de Leandro Ramella, DT del elenco visitante.

Sin embargo, Quimsa, con algunos cambios, reaccionó y con el ingreso de Sebastián Orresta y Matías Solanas en la ofensiva, “La Fusión” se puso a uno (15-14), por lo que a 1’28” para el final del primer cuarto, el que solicitó minuto fue Pablo Favarel, DT del conjunto sureño.

Sin embargo, Gimnasia al término del primer cuarto, se fue arriba 20-19.

En el segundo capítulo, Marcos Chacón, y Bryan Carabalí, comandaron la ofensiva del “Verde”, mientras que en Quimsa, que se iba al término del primer tiempo, arriba por 4 (33-37), Solanas y Diego Figueredo, permitían que la visita esté al frente en el tanteador.

En este cuarto de juego, Gimnasia se quedó sin Cosolito, por una falta técnica -en el primer cuarto- y más adelante, una antideportiva. Por eso, uno de los capitanes que tiene el equipo se fue al vestuario de manera prematura, haciendo su ingreso Federico Grun, de gran partido.

Tras el descanso largo, un triple de Toretta puso al frente a Gimnasia (38-37), pero más adelante, una volcada de Carabalí, y dos triples seguidos de Grun, pusieron a Gimnasia arriba por tres (48-45).

El local de a poco se fue escapando en el marcador, con aciertos de Toretta, Grun, Chacón y Rivero. Solanas, Negrón y algo de Orresta, hacían que la diferencia no sea tan grande. El tercer cuarto finalizó con Gimnasia arriba por uno (64-63).

Y en el último segmento, un triple de Chacón dejó el marcador 71-65, por lo que a 6’07” para el final del juego, se vino un nuevo minuto por parte de Ramella.

Más adelante, Toretta volvió a castigar de tres y así Gimnasia sacó nueve de ventaja (74-65), pero Quimsa respondió con Cristian Negrón y Figueredo, y otra vez se acercó en el marcador.

En los minutos finales, Chacón, Cisneros, una volcada de Martiniano Dato y un triple de Toretta, sentenciaron el partido y el triunfo para Gimnasia que de ese modo termina el año con un score de 8 victorias y 7 derrotas, con récord positivo.

En Gimnasia, el goleador del juego fue Cisneros con 18 puntos y 3 rebotes, Toretta lo escoltó con 17 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 2 recuperos, mientras que Chacón aportó 15 unidades, con 6 rebotes y 4 pases gol.

Además, el escolta Grun volvió a jugar en gran nivel convirtiendo 13 tantos, 2 rebotes y una asistencia. Y el pivote Carabalí anotó 8 tantos, bajó 9 rebotes y metió dos tapas, una de ellas tremenda a Negrón cuando la iba a enterrar.

En Quimsa, que no contó con Jerome Meyinsse, los mejores fueron Solanas (17 puntos), lo mismo que Figueredo, mientras que Brando Robinson anotó 16 unidades.

Por otra parte, el de este jueves fue el último partido de Alahjan Banks -ni siquiera entró-, como así también del ala pivote Juan Cárdenas. En su lugar volverá a vestir la camiseta del “Verde”, el ala pivote estadounidense Kenneth Horton y habrá que ver si el club suma otro jugador para el puesto que deja Banks.

Síntesis

Gimnasia 86 / Quimsa 78

Gimnasia (20+13+31+22): Emiliano Toretta 17, Federico Grun 13, Mauro Cosolito (Ex) 3, Anyelo Cisneros 18 y Bryan Carabalí 8 (fi); Martiniano Dato 4, Sebastián Carrasco 3, Marcos Chacón 15, Juan Cárdenas 1 y Carlos Rivero 4. DT: Pablo Favarel.

Quimsa (19+18+26+15): Diego Figueredo 17, Brandon Robinson 16, Leonardo Lema 2, Tyren Johnson 0 y Christian Negron 13 (fi); Sebastián Orresta 8, Matías Solanas 17, Nicolás Romano 2 y Diego Collomb 3. DT: Leandro Ramella.

Parciales: 20-19, 33-37 y 64-63.

Arbitros: Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores.