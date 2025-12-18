Será este jueves a partir de las 20:30 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia recibe a Quimsa en su último encuentro del 2025

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este jueves a Quimsa de Santiago del Estero en lo que será el último partido que jugará en el año por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se desarrollará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 20:30, en donde el dueño de casa buscará volver al triunfo tras la caída sufrida ante Oberá de Misiones (80-87).

Los árbitros del partido serán Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y José Luis Lugli.

Gimnasia, que se ubica 12º en la tabla con 7 victorias y otras tantas derrotas, intentará cerrar el año con un triunfo y así terminar con récord positivo.

Enfrente estará un Quimsa, que se posiciona 13º en la tabla, con 6 éxitos y 6 caídas en doce presentaciones.

El elenco, que conduce Leandro Ramella, en su última presentación le ganó de visitante al líder Ferro Carril Oeste -flamante campeón de la Liga Sudamericana- por 92-89. En ese partido, la “Fusión” no tuvo a su pivote titular Jerome Meyinsse, quien viajó a Estados Unidos por razones familiares.

Además, se produjo el debut del ala pivote Tyren Johnson (17 puntos y 8 rebotes), quien se sumó al equipo santiagueño en lugar de Tomás Cavallero.

Su formación se conformaría de la siguiente manera: Diego Figueredo, Brandon Robinson, Leonardo Lema, Johnson y Christian Negron.

Como relevos estarán el tucumano Sebastián Orresta -ex Gimnasia-, Matías Solanas, Sebastián Bogado, Diego Collomb, Néstor González, Facundo Peralta y Patricio Cogliati.

Gimnasia tendrá a disposición a los siguientes jugadores: Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Alahjan Banks, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Juan Cárdenas y Jesús Centeno.

LOS PIBES BUSCAN VOLVER AL TRIUNFO

Por su parte, desde las 16:30 se jugará el partido por la Liga Próximo, en donde el “Verde” buscará volver al triunfo y así recuperarse de la derrota que sufrió de local ante Oberá de Misiones (67-71).

Luego de jugados 14 partidos, el elenco que dirige Gustavo Sapochnik, se encuentra octavo con 8 victorias y 6 caídas.

Quimsa, mientras tanto, se posiciona 17º en la tabla con 3 triunfos y 9 derrotas, y en su última presentación cayó por paliza ante Ferro 88-63.