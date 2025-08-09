Guillermo Francella criticó al cine: "No representan a nadie"

El actor estuvo en Olga y enfureció a muchos al compartir su fuerte opinión sobre el arte.

Guillermo Francella se viralizó en las redes tras su entrevista en Olga, el canal de streaming de Migue Granados, al compartir su opinión sobre el arte contemporáneo y ciertos proyectos cinematográficos.

En diálogo con Migue Granados, el reconocido actor argentino expresó indignado: "Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va", y sumó: "Son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie".

Pero eso no fue todo, ya que Guillermo Francella cerró el tema diciendo: "A veces ves un botín, un sacachispas con una media sucia adentro y pagan dos palos verdes. Eso es arte para los que saben de arte. Yo no lo veo".

Estas declaraciones de Guillermo Francella fueron mal recibidas en las redes sociales, ya que muchos usuarios lo tomaron como un ataque directo al cine nacional. En X, algunos de los comentarios que aparecieron fueron: "Qué pena que un actor como Guillermo Francella plantee la cuestión del cine argentino como si hubieran dos tipos y no uno solo, con sus libertades artísticas. Como si uno estuviera bien y el otro no".

"Desde hace 40 años no entiendo por qué hay gente a la que le sorprende que Guillermo Francella sea un idiota. Realmente no sé cuál es la sorpresa".

"El arte no es un producto, y no todo lo que importa se mide en plata".

"El cine nacional cuenta historias que en la alfombra roja yanqui no tendrían cabida. Francella debería saber que la expresión de la cultura no debería ser negocio".