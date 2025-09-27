Gustavo Cordera defendió ahora al femicida Ricardo Barreda

El cantante participó de un documental sobre el odontólogo platense que asesinó a su esposa, suegra e hijas y dijo que "cualquiera puede cometer un asesinato".

Se sabía que en el cerebro de Gustavo Cordera quedó una "mistura de alta combustión", como canta en "La argentinidad al palo", pero esta semana el exlíder de La Bersuit volvió a impactar por los pensamientos que exterioriza, ahora con su defensa del odontólogo Ricardo Barreda.

Justamente en la letra de "La argentinidad..." fue que Gustavo Cordera eligió homenajear al autor del cuádruple femicidio amuchándolo con otros personajes entre cuestionables y deleznables en el verso: "Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor".

Pasaron más de 30 años desde que Barreda asesinara en su casa de La Plata a su esposa, hijas y suegra, y más de 20 desde que Cordera lo citara en su tema, pero recién esta semana el cantante de La Bersuit volvió a hablar de ello porque participó de un documental sobre el cuádruple femicidio de 1992.

"Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta inclusive yo puedo cometer un crimen", explicó el cantante en un intento de plantear un escenario completamente inverosímil.

Lo que pasa es que Cordera quedó sensible con el caso de Barreda, que murió en 2020 a los 83 años, ya no en la cárcel por el femicidio de toda su familia sino como residente de un geriátrico en la localidad bonaerense de José C. Paz.

"Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia", señaló el cantante, para quien "genera una mística una persona que asesinó".

"Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima", sostuvo en la misma entrevista Cordera, quien en 2016 vivió las consecuencias mediáticas de decir en público que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", y que "es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la con... caliente quiere tener sexo, vos no te la puedas cog...".

En un extraño -y un tanto alarmante- caso de descongelamiento mediático, Gustavo Cordera reapareció nuevamente en los medios recientemente, no para disculparse a medias ni para hacer apología del delito sino para empatizar con un cuádruple femicida.