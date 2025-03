Gustavo Grabia desmintió a Bullrich sobre la presencia de barras

El periodista Gustavo Grabia, que es especialista en barrabravas, desmintió los dichos de la ministra sobre la presencia de hinchas violentos en la marcha de los jubilados, que terminó con una feroz represión.

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei justificaron la represión a jubilados e hinchas por la supuesta presencia de barrabravas. Sin embargo Grabia negó la presencia de los mismos, dejando en evidencia las mentiras en el relato oficial del Gobierno.

En Radio Con Vos, Grabia dijo: “Desde las fuentes oficiales me decían que tenían identificados a barras de All Boys, Comunicaciones, Excursionistas, Ferro, Chacarita… entonces yo fui a la fuente, así que llamé a cada una de las barras que el Gobierno me decía que estaban ahí”.

“Y no, no estaban. Muchos me mandaron fotos de dónde estaban para demostrar que no estaban en el lugar de los hechos”, completó.

En este sentido, agregó: “Yo empecé a ver imágenes, y reconocí a dos barras, uno es Javi Mendoza de Chacarita pero hace doce años”.

Patricia Bullrich habló tras la marcha de Jubilados y advirtió que tiene "a punto de salir" una ley contra las barrabravas, luego de que múltiples hinchas de diversos clubes y miembros de diferentes movimientos sociales se sumaran a la manifestación.

Otro de los episodios que puede llegar a desmentir el relato del Gobierno se dio cuando las cámaras televisivas lograron captar que un agente dejó caer su arma reglamentaria en plena Plaza de los Dos Congresos, alejándola con una pequeña patada.

El hecho, captado por las cámaras de C5N, muestra cómo el arma quedó en el suelo por algunos instantes antes de que otro uniformado la recogiera.

Además, durante la cobertura en vivo de la protesta, se pudo observar una moto policial "abandonada" y posteriormente incendiada, así como un patrullero de la Policía de la Ciudad dado vuelta y prendido fuego en medio de una avenida.

Un manifestante que se cruzó el patrullero filmó la escena: lo habían dejado vacío, con las puertas abiertas.