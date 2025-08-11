Gustavo Rodríguez dominó en Rada Tilly con los cubos rubik

Fue el absoluto ganador del torneo Rada Cubea que se desarrolló el último sábado en el gimnasio municipal ‘Manuel Belgrano’ .

El último sábado en las instalaciones del gimnasio municipal ‘Manuel Belgrano’ de Rada Tilly se disputó el primer torneo de cubos rubik de este 2025. El torneo denominado Rada Cubea contó con cuatro categorías: 2x2, 3x3, 4x4 y Pyraminx.

Gustavo Rodríguez tuvo una gran producción ya que fue el ganador de todas las categorías que se desarrollaron el fin de semana, ante gran concurrencia que se acercó por ser la primera vez que se realiza un torneo en Rada Tilly.

Desde la organización agradecen a todos los inscriptos que participaron del torneo, a los padres que estuvieron para acompañar a los mas chicos y ayudaron durante el torneo para realizar la actividad de jueces, a los participantes que mientras no competían, ayudaban en distintas actividades y a todos los q hicieron posible este Rada Cubea. Municipalidad de Rada Tilly, Ignacio Barreto, Plazza Bitto, Lager, Giro Didáctico, Remax Austral y a todos los que siempre están ayudando para que esta actividad siga en crecimiento.

……………

Posiciones por categorías

2X2

1. Gustavo Rodríguez

2. Tomás González

3. Arian Guillaume

3X3

1. Gustavo Rodríguez

2. Arian Guillaume

3. Matías Oyarzo

4X4

1. Gustavo Rodríguez

2. Lautaro Erbes

3. Matías Oyarzo

Pyraminx

1. Gustavo Rodríguez

2. Antonio Vásquez

3. Lautaro Erbes