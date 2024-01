Guzmán: "el Gobierno ya comenzó la dolarización"

"Con la dolarización pasa a haber una crisis del sistema productivo, no hay trabajo, no es que hay variabilidad de los ingresos reales, no hay ingresos para mucha gente y el gran problema pasa a ser el desempleo", afirmó el economista, quien además consideró "muy dañino para el país que no tuviésemos la capacidad de evitar cuando Macri" anunció la vuelta de Argentina al FMI.