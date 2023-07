Habló Dana, la chubutense que casi es víctima de femicidio

“Gatillaba, gatillaba y la bala no salía”. Así recordó Dana Pontoriero (29) el violento ataque que sufrió el jueves en el barrio porteño de Saavedra, donde su expareja, Julián Alberto Reina, de 39 años, la persiguió, la interceptó e intentó matarla con un arma de fuego en medio de la vía pública. No lo logró gracias a que un agente de la Policía de la Ciudad intervino rápidamente en la escena.

En diálogo con Radio Continental, la joven contó por primera vez este viernes cómo vivió la dramática situación ocurrida en la calle Superí al 4.200, que fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona. En este sentido, reveló que días atrás el agresor ya había ido a buscarla y reconoció que, de no haber sido por la intervención policial, hoy podría ser una nueva víctima de violencia de género.

Su relato comenzó completando los minutos que no quedaron grabados en las filmaciones, en las que se ve que Reina la sigue durante varios metros hasta que acelera el paso y logra agarrarla: “A partir de ahí siento que me gatillan en la cabeza, por lo que pude escuchar en uno de los videos fueron tres veces. Yo recuerdo que él se pasa delante mío y sigue intentando hacer funcionar el arma, que no podía. Gatillaba, gatillaba y la bala no salía”.

PENSO QUE ERA DE JUGUETE

Según sus propias palabras, al principio la mujer creyó que la pistola con la que la amenazaba era de mentira. Sin embargo, apenas unos segundos después, se dio cuenta de que su intención realmente era dispararle.

“Yo ahí creo que el arma era de juguete y le dije ‘qué estás haciendo, estás loco’. Cuando me doy cuenta de sus intenciones de seguir intentando gatillar veo que viene un patrullero y salgo corriendo hacia él y puedo parar”, subrayó Dana, quien admite no saber qué pasó por la cabeza de él al momento de atacarla, pero asegura que fue algo premeditado.

Tras varias horas desde el episodio, y habiendo pasado el momento del shock, la víctima dijo que pudo dimensionar la brutalidad del ataque. Al respecto, destacó la actuación de los policías, quienes justo patrullaban por la zona y accionaron ante el hecho al reducir al hombre con dos disparos en la pierna y en el brazo.

“Ahí gracias a Dios estaba la policía y pudieron demorarlo. Me salvaron de ser otra víctima de violencia de género. Gracias a Dios esas balas no salieron y hoy puedo estar acá”, dijo.

Sobre su vínculo con Reina, Pontoriero contó que nunca lo había denunciado anteriormente dado que no había notado “ninguna característica” que le llamara la atención. No obstante, compartió un mensaje a los oyentes y recomendó que ante el más mínimo llamado de atención, hagan la denuncia. “Uno nunca termina de conocer a la persona”, reflexionó.

Más allá de esta aclaración, luego Dana contó que el pasado lunes había vivido una situación de hostigamiento con el agresor, quien ahora está imputado por tentativa de femicidio.

“El lunes él estuvo esperándome en la esquina unas cuantas horas porque quería hablar conmigo. Yo le decía que no tenía nada más que hablar con él porque la relación ya estaba terminada, pero él estuvo esperándome unas cuantas horas y también ese día hubo un pequeño forcejeo que fue su primera actitud violenta. Justo venía un patrullero también y lo demoraron, pero no hice la denuncia”, reveló.