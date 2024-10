Habló el padre de la policía que mató a sus hijos

Continúa la conmoción en la provincia de San Luis, donde Marina Abigail Silva, una policía de 30 años, asesinó a balazos a sus hijos, un nene de 2 años y una nena de 7, en su casa de la localidad de Juana Koslay. Tras el crimen, la oficial dejó dos cartas y se fugó, pero luego fue detenida con prisión preventiva. Ahora se conoció el contenido de la carta que le dejó escrita a sus familiares tras cometer el doble homicidio y la reacción de estos.

"La mujer dejó en el lugar dos cartas que serán motivo de investigación, previamente llamó a familiares comunicando la situación y la decisión que había tomado y se dio a la fuga del lugar", informaba el parte policial.

Horas después trascendió cuál fue el mensaje que la acusada le envió a su familia: "Perdónenme hermanos por lo que hice".

Fue el propio padre de la acusada quien dio a conocer el contenido del chat y expresó su furia por el crimen: "No quiero hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente", dijo el hombre.

Según trascendió, en la nota que dejó escrita de puño y letra tras el doble crimen de sus hijos, Silva argumentaba: “Me llené de deudas”. Esto fue ratificado por su padre.

"Tiene un problema económico muy grande, de eso no hay duda. Hablamos con ella, le decíamos 'Marina ponete las pilas', pero no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando", recordó el padre de la asesina.

Silva, que cumplía funciones como subinspectora en la Comisaría 34 de Juana Koslay, fue imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía agravado por el uso de arma de fuego. Los investigadores señalaron que la mujer no se encuentra bajo tratamiento médico ni contaba con ausentismo en la Policía por algún tipo de problema de salud.