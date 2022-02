Habrá una semana de manifestaciones en el Juzgado de Familia

Será del lunes hasta el viernes, de 9 a 12, protagonizada por padres y madres sin tenencia de sus hijos. Semanas atrás no fueron recibidos, ni escuchados por ninguna autoridad del Juzgado de Familia Nº2 de Comodoro Rivadavia.

Se trata de un grupo de padres y madres que no tienen la tenencia de sus hijos y a partir del próximo lunes extendiéndose hasta el viernes inclusive, se movilizarán al Juzgado de Familia Nº2 de Comodoro, ubicado en Pellegrini al 655, para exponer y visibilizar su problemática.

Piden ser escuchados por alguna autoridad del Juzgado de Familia Nº2 de Comodoro, dado que acusan la existencia de denuncias "falsas" por abuso o violencia familiar y como consecuencia niños y niñas separados forzosamente de uno de sus progenitores.

Este drama se replica en la ciudad y la ONG “Infancia Compartida” de Comodoro, conformada por un total de 40 familias, vienen peleando por los derechos de los niños y las responsabilidades de sus progenitores.

Verónica Medina, integrante de la ONG “Infancia Compartida”, contó que realizarán las jornadas con el objetivo de la visibilizar el reclamo.

“Vamos en contra del impedimento del vínculo, luchamos porque no esté más este accionar y las denuncias falsas y vamos a pedir en el Juzgado un planteamiento en cuanto a los procesos judiciales” expresó la mujer ante El Patagónico.

jornada.jpg

Es que la problemática se repite una y otra vez, indicaron desde “Infancia Compartida”, las familias deben, aparte de sobrellevar este drama de no ver a los niños, en el Juzgado de Familias “vas y tenés que pedir todo por turno, después tenés a los abogados de oficio, según la urgencia que uno tenga, te encontrás que no está disponible ese abogado, te derivan a otro y te dan otro turno” entre la burocracia con la que se maneja la institución.

Las familias que por estos momentos están impedidas del vínculo plantean “como se manejan ellos una vez que uno llega con sus problemas y judicializas la situación y ves que hay muchas fallas”.

“Otro tema; son los jueces, abogados, equipos técnicos y los fiscales” trazó y ejemplificó “un papá que se separa, se presenta en el Juzgado con un abogado de oficio, se llega a un acuerdo; con el cuidado del niño, cuota alimentaria y régimen de visita. Nadie supervisa de ahí en adelante lo que sucede” denunció Medina tanto “con el niño y ambos padres”.

Es que según entiende en la mayoría de los casos, en Comodoro, se da una lamentable situación que no es atendida como corresponde por las autoridades, con la existencia de denuncias "falsas" por abuso o violencia familiar que “los cometen las mamás que empiezan con una serie de denuncias y estrategias para que el papá no ve a su hijo” y evidenció que el Juzgado de Familia de Comodoro “no supervisa este proceso”.

Entre los ejemplos que comúnmente se presentan dijo que “te pueden presentar denuncias desde que vos sos una amenaza o un violento hasta por una intimidación hacia su persona. Le toman la denuncia y tardas un mes que el padre no se puede acercar para que Fiscalía averigüé. Cuando decimos que luchamos por denuncias falsas es justamente por esto. Que si hay denuncia que se tome el tiempo que merece un mes, pero que se compruebe y se investigue”.

Es que generalmente esas denuncias falsas se comprueban a los seis meses aproximadamente, señaló. “El papá pierde todo ese tiempo de no ver a su hijo. Después, otra, la jueza vuelve a ver tu caso, te da el régimen de visita, dicta una sentencia y la otra parte no cumple”.

“Hay padres en este momento que la jueza ordenó a la mamá cambiarse de localidad sin el consentimiento de ese papá” señaló. “Tenemos un papá que llevó a su hijo a Misiones, no tiene régimen de visitas, ni de comunicación” describió. “Esto pasa a nivel nacional”.

Desde “Infancia Compartida”, el propósito de la manifestación de la próxima semana es “demostrar a la comunidad que acá tenemos el problema, que viene hace bastante” y al Juzgado de Familia “le pedimos compromiso y garantías, que no te dan esa garantía que a uno le lleven a su hijo después de que hagas un acuerdo, inclusive con una resolución de un juez” y sin embargo “no tenés garantía y la madre puede denunciarte por violento, y las autoridades no te conoce como papá, no se averigua”.

A todo este drama se le suma las vivencias de los menores en todo este proceso sumamente traumático. “Los niños judicializados son los que pierden, a los que no se les devuelve el tiempo y es algo irreversible el daño que se le causa” sostuvo. “El Juzgado de Familia no está actuando como tiene que ser y las fallas las tiene, porque nosotros las estamos viviendo”.