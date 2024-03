Hallan el auto que utilizaron para amenazar a Di María

En un avance en la investigación sobre en el caso de la amenaza contra Ángel Di María y su familia en Rosario, el auto utilizado por los agresores fue descubierto abandonado en una calle a las afueras de la ciudad. El hallazgo se produjo gracias a un llamado al 911 que alertó sobre la presencia del vehículo sospechoso.

El fiscal a cargo del caso, Pablo Socca, ha ordenado la detención del jefe del Comando Radioeléctrico, el jefe del Centro de Monitoreo de Funes y efectivos del mismo cuerpo por presuntamente filtrar información sobre el vehículo implicado en la amenaza. Según la fiscalía, la divulgación de imágenes de las cámaras de seguridad entorpece la investigación y constituye un delito.

El mensaje amenazante, que fue dirigido al futbolista y su familia, incluía una advertencia directa y referencias al gobernador de Santa Fe. “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, dice parte del mensaje.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, aún no se ha identificado a los responsables ni se ha determinado el motivo detrás de las amenazas. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad, especialmente considerando que ocurrió poco después de que Di María expresara su deseo de volver a jugar en Rosario Central.