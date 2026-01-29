La vecina, que padece Alzheimer y se había ausentado de su domicilio este jueves por la mañana, fue localizada en el sector conocido como “La Compresora”.

Hallaron a la mujer perdida en Km 8: estaba en La Compresora

La búsqueda de la mujer de 62 años que había generado preocupación en la zona norte de la ciudad tuvo un desenlace positivo este jueves al mediodía. La División Búsqueda de Personas confirmó oficialmente que quedó sin efecto la averiguación de paradero, luego de que la vecina fuera hallada en buen estado general.

El procedimiento se concretó cerca de las 12:15, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Kilómetro 8 lograron ubicarla en el sector conocido como “La Compresora”.

La situación había sido catalogada como urgente desde el inicio, debido a que la mujer padece Alzheimer, lo que motivó un despliegue inmediato de recursos policiales en distintos puntos de la jurisdicción.

De acuerdo al parte oficial, al momento del hallazgo no presentaba lesiones ni manifestaba dolencias visibles. No obstante, ante la demora en la llegada de una ambulancia, sus hijos resolvieron trasladarla por cuenta propia para realizarle un chequeo médico de carácter preventivo.

El operativo fue coordinado por personal policial bajo la supervisión del oficial inspector Jeremías Antieco, con intervención de la División Búsqueda de Personas a cargo del subcomisario Patricio Rojas. Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscal de turno, Leila Ritta.