Hamnet: 8 nominaciones a los Premios Pscar

Desde el viernes 20 de febrero, se exhibe el film de la directora Chloé Zhao que nos descubre la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de “Hamlet”, la intemporal obra maestra de Shakespeare.

Año 1580, Inglaterra. El humilde profesor de latín William Shakespeare conoce a Agnes, una joven de espíritu libre, e inician una tórrida aventura que conduce a un matrimonio y tres hijos. Pero, mientras Will trabaja por forjarse una carrera en el teatro en la lejana Londres, Agnes debe lidiar en solitario con la vida doméstica. Cuando sucede una tragedia, el vínculo antaño inquebrantable de esta pareja se verá puesto a prueba, pero esa experiencia compartida sembrará la semilla de la creación de “Hamlet”. Una historia sublimemente narrada y desbordante de sensibilidad sobre la complejidad del amor y el poder sanador del arte y la creatividad.

“Hamnet trata del amor y de la muerte, y de cómo estas dos experiencias humanas básicas pueden transmutar y transformarse a través del arte y de la narración”, dice Chloé Zhao. “Es una historia de metamorfosis. No suelo encontrar las palabras adecuadas para describir por qué elijo un proyecto. A menudo, me guío por instinto. Aparecen historias como si yo las hubiera elegido y no tengo más remedio que rendirme a ellas. Hamnet llegó a mi vida como un susurro que se tornó en huracán. He experimentado lo que es vivir con el corazón abierto de par en par en el epicentro de una tormenta; la belleza, el dolor y la emoción al filo de la aniquilación y el silencio”.

“Desde un agujero negro en el terreno del viejo bosque en primavera a la oscura puerta que conduce al escenario del Globe Theatre, descendí con un pueblo de almas valientes y juntos nos abrazamos y nos dejamos llevar por las corrientes subterráneas de nuestro subconsciente. En medio del caos, les pedimos a Agnes y a William que nos guiaran. Les pedimos también que nos guiaran a todas las mujeres del pasado y del presente que han sufrido un dolor y una pérdida inconmensurable, y a todos los hombres que han reprimido sus sentimientos y han huido de sí mismos. Les pedimos al bosque, al río y a la tierra que nos guiaran, y les pedimos a nuestros propios corazones indómitos que anhelan desesperadamente paz y libertad que nos guiaran”.

“He hecho cuatro películas sobre personajes que experimentan una gran pérdida y que se reencuentran consigo mismos a través de la aceptación. Hamnet es el resultado acumulativo de ese viaje. Valiéndome de la sagrada obra Hamlet de Shakespeare como vehículo conductor, me adentré en las simas del inframundo para dar con lo que estaba perdido, eso que me hacía temer tanto la experiencia del amor y de la muerte. Maggie ha abierto un portal con su libro, un puente para que conectemos con Will como nunca antes. ‘Todo lo que vive debe morir, pasando por la naturaleza a la eternidad. Ser o no ser, esa es la cuestión. El resto es silencio’. Will había escrito una historia sobre amor y muerte, y ha sido un honor y una suerte para mí poder interpretar sus mensajes para el público de hoy. Supimos, sentimos que estaba con nosotros”.

8 NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR

Mejor Película - Mejor Directora: Chloé Zhao - Mejor Actriz: Jessie Buckley

Mejor Guión Adaptado - Mejor Casting - Mejor Diseño de Producción

Mejor Música: Max Richter - Mejor Diseño de Vestuario

CINE COLISEO (vie 20, lun 23, mar 24 y mie 25 de febrero):

21:15 Hs. HAMNET (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sab 21 y dom 22 de febrero):

21:15 Hs. HAMNET (2D subtitulada)

Título original: Hamnet

Origen: Reino Unido Año: 2025

Género: Histórico, drama, biográfico Formato: 2D

Duración: 2 horas, 5 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha técnica:

Directora: Chloé Zhao

Guionistas: Maggie O'Farrel, Chloé Zhao

Productores: Nicolas Gonda, Pippa Harris, Liza Marshall, Sam Mendes, Steven Spielberg

Fotografía: Lukasz Zal Música: Max Richter

Montaje: Affonso Gonçalves, Chloé Zhao

Reparto:

Jessie Buckley (Agnes), Paul Mescal (Will), Emily Watson (Mary), Joe Alwyn (Bartholomew), Noah Jupe (Hamlet), David Wilmot (John), Jacobi Jupe (Hamnet), Olivia Lynes (Judith), Bodhi Rae Breathnach (Susanna)