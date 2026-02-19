Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

19 de febrero:

KEEPER

Director: Osgood Perkins

Protagonistas: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Birkett Turton, Eden Weiss, Cassandra Ebner

Una escapada romántica a una cabaña aislada se convierte en una auténtica pesadilla cuando una presencia oscura obliga a la pareja a enfrentarse al inquietante pasado de la propiedad. La propuesta retoma elementos clásicos del subgénero de casas encantadas y aislamiento rural, integrando el estilo formal y narrativo que se ha hecho característico del director Osgood Perkins. El estreno internacional del primer teaser generó gran atención por parte de la prensa especializada.

26 de febrero:

NUREMBERG

Director: James Vanderbilt

Protagonistas: Rami Malek, Russell Crowe, Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales juicios de Nuremberg de los Aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, es comisionado para determinar si los prisioneros oficiales nazis son psicológicamente aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring, mano derecha de Hitler. La película está basada en el libro ‹‹El Nazi y el Psiquiatra›› de Jack El-Hai.

5 de marzo:

HOPPERS

Director: Daniel Chong

El largometraje de animación número 30 de la factoría Disney/Pixar. Mabel, una joven amante de los animales, se convierte en la primera en experimentar esta revolucionaria tecnología. Así transfiere su mente a un castor robótico con el fin de infiltrarse en el mundo animal y desentrañar sus secretos. Entonces Mabel hace una inesperada amistad con un castor real llamado Rey George. Ambos se unirán a otros animales para enfrentarse a los siniestros planes de un promotor inmobiliario que quiere destruir su hábitat.

12 de marzo:

NO TE OLVIDARÉ

Directora: Vanessa Caswill

Protagonistas: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow

Al salir de la cárcel, Kenna busca reconectar con su hija, pero se encuentra con la resistencia de todos a su alrededor, excepto del dueño de un bar que sigue mantiendo vínculos con ella. Mientras intenta reconstruir su relación, Kenna debe enfrentarse a los errores de su pasado y a las consecuencias de sus decisiones, aprendiendo a lidiar con la desconfianza, la culpa y los desafíos de volver a empezar. En su camino, descubrirá que el perdón y la reconciliación necesitan valentía, honestidad y un esfuerzo constante por recuperar lo perdido.

19 de marzo:

PROYECTO FIN DEL MUNDO

Directores: Phil Lord, Christopher Miller

Protagonistas: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Lionel Boyce, Ken Leung

El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de la tierra, sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del Sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.