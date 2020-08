Hay 10 contactos estrechos identificados del filetero de Puerto Comodoro

El caso positivo de coronavirus en la empresa Puerto Comodoro volvió a encender las alarmas. Es que 10 trabajadores fueron aislados por ser contactos estrechos del filetero. Entre ellos se encuentra su esposa, que se desempeña en la pesquera Taex (exBarrilari), y que espera los resultados de sus estudios para determinar las próximas acciones.

El caso índice no tiene nexo epidemiológico por lo que se encontraban realizando las investigaciones necesarias para encontrar la razón de su contagio. Hasta el momento se realizó un hisopado a un trabajador que presentaba síntomas. “A los contactos estrechos los aislamos a todos pero solo los hisopamos a los casos sospechosos cuando aparecen síntomas”, explicó Miryám Monasterolo, titular del Area Programática Sur.

En diálogo con La Posta Radio, Monasterolo destacó que se evalúa el estado de los demás contactos por si llegan a presentar síntomas. “Si bien se aplican los protocolos, los trabajadores comparten espacios como el comedor y el vestuario y es así donde la gente está más distendida y no se garantiza el distanciamiento que corresponde”, aseveró.

Puerto Comodoro decidió suspender sus actividades por 48 horas y realizar las tareas de desinfección cuando conoció que había un posible caso postivo. Pero en Taex se registró un conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos (STIA) debido a que los directivos no querían parar la producción. Los responsables de la pesquera también decidieron cerrar sus puertas por 48 horas y ahora esperan las indicaciones de la cartera sanitaria. “Se realizará un estudio de foco en Taex y ver si entre las dos empresas hay un contacto estrecho más. Una vez que tengamos el estudio de foco definido las empresas podrán volver a retomar las funciones con el personal que no tengan ningún tipo de vínculo y que no estén aisladas”, determinó Monasterolo.