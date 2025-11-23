Hay servicio de curaciones de heridas avanzadas en hospital de Rada Tilly

El objetivo es brindarle al paciente atención primaria de la salud, diagnóstico temprano y acompañamiento a quienes conviven con la diabetes.

Con la premisa de fortalecer el primer nivel de atención y mejorar la calidad de vida de los chubutenses, el Hospital de Rada Tilly que depende de la Secretaría de Salud provincial, puso en funcionamiento el primer Servicio de Curaciones de Heridas Avanzadas en el Hospital de Rada Tilly.

La habilitación del servicio coincidió con el Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el pasado 14 de noviembre, apuntando a reforzar la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento de quienes conviven con la enfermedad.

“El objetivo es visibilizar una afección crónica que puede aparecer en todas las edades y que, sin controles adecuados, deriva en complicaciones graves en órganos centrales como el corazón, los riñones, los ojos o los nervios”, explicaron desde el Hospital Rural de Rada Tilly.

La directora del Hospital de Rada Tilly, Maruja Ponce, remarcó “la importancia de incorporar este servicio de curaciones específicas, ya que era un pedido de la comunidad y logramos conseguir el espacio y el profesional”.

“En el Hospital de Rada Tilly tendremos un sector específico para este servicio en el cual evaluaremos al paciente y haremos la derivación como corresponde”, detalló por su parte la enfermera Alba Schulz, mencionando que “el servicio incluye curaciones de úlceras, heridas, laceración y todo tipo de agresión hacia la piel”.

Informó además que “estará habilitado los días lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas”, remarcando que “el objetivo es darle una mejor calidad de vida al paciente diabético con nuevos productos y avance en técnicas de curaciones”.