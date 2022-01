Hernán Lombardi es el diputado con mayor patrimonio

Aunque su riqueza quedó un paso atrás de los senadores nacionales, una decena de diputados informaron patrimonios superiores a los $100 millones. Algunos tienen años de funcionarios públicos, como los ex ministros Hernán Lombardi, Cristian Ritondo y Florencio Randazzo. Pero también hay un puñado de debutantes en el Congreso, todos procedentes del mundo privado, que quedaron entre los más ricos de la Cámara Baja, como el neurocientífico Facundo Manes, y los empresarios Juan Carlos Polini y Pablo Cervi, de Chaco y Neuquén, respectivamente.

La información surge del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre las declaraciones juradas (DDJJ) patrimoniales de los 257 integrantes de la Cámara de Diputados. Los legisladores deben detallar sus bienes al ingresar y, luego, actualizar esa presentación todos los años ante la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, estas declaraciones consignan los inmuebles a valor fiscal, como indica la ley, una cifra que está varias veces por debajo de la de mercado. En la práctica, esto distorsiona el verdadero patrimonio que los representantes informan a la ciudadanía.

La OA no controla el detalle de lo consignado en las declaraciones juradas de los legisladores, excepto que haya una denuncia puntual, ya que sólo tiene atribuciones para realizar esa tarea con los miembros del Poder Ejecutivo. Es la propia Cámara baja la que debe hacer ese seguimiento, y exigirles la presentación a los integrantes del cuerpo que no lo hacen.

A diferencia del Senado, donde el incumplimiento fue de unos pocos, hay 24 diputados que no presentaron su declaración jurada actualizada ante la OA, por lo que la información sobre sus bienes no está disponible en el sitio web del organismo. La fecha límite para la entrega de esta documentación venció el pasado 25 de enero.

DOLARES, PESOS, MUCHAS DIVISAS

Hernán Lombardi es el diputado nacional con más bienes declarados: sus activos sumaron $450 millones a finales de 2021, según la declaración jurada Inicial que presentó ante la OA el viernes último, y como aún no había sido publicada en el sitio web del organismo, le adelantó el formulario enviado a Infobae. “Está todo en blanco y siempre declarado”, aseguró el ex ministro que debutó en diciembre en el Congreso.

Su principal capital lo constituyen siete sociedades que heredó, junto con su hermana, de su padre fallecido en 2011, y de su madre, quien murió hace tres años. En total, su 50% en esas empresas concentradas en el rubro de la construcción, inmobiliario y turístico suman más del 80% de sus bienes.

La principal de ellas es IANUA SA, es dueña del tradicional Palacio San Miguel en el centro porteño, y se alquila a diferentes eventos. “Es la empresa madre, con la que mi padre construyó entre los ‘60 y los ‘70 más de 100 edificios en toda la ciudad de Buenos Aires”, explicó Lombardi a Infobae. El ex titular del Sistema Público de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri valuó esa participación accionaria en $256 millones.

La otra es Rivan SA, que tiene y explota el apart hotel Torres de Manantiales en Mar del Plata. “Después que mi papá lo construyó, como no lo pudo vender, se convirtió en un emprendimiento turístico”, señaló el ex funcionario. Si bien Lombardi siguió los pasos de ingeniero de su padre, luego se convertiría en ministro de Turismo, Cultura y Deportes de la Nación, con Fernando de la Rúa, y ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno porteño.

Como parte de la herencia que recibió, el legislador de origen radical que hoy milita en el PRO al lado de Patricia Bullrich, informó también el 50% de la desarrolladora inmobiliaria Poseidón SA ($75,8 millones); la inversora y financiera Vatema SA ($30 millones); y las constructoras Mandalay SA ($15,1 millones) y Waren SA ($2,4 millones).

Lombardi es, además, dueño de la mitad de dos sociedades dedicadas a la explotación maderera: El Carpincho y Forestal Tatú Carreta. “De El Carpincho, con actividad en el Delta del Tigre, fui dueño del 5% desde 2006 cuando se conformó la SRL, y luego incorporé los porcentajes respectivos tras la muerte de mi padre y mi madre hasta llegar al 50%; la otra mitad es de mi hermana María Gabriela”, aclaró. Cotizó su mitad en $1,2 millones.

El otro ítem que se destaca en su declaración jurada a la que accedió Infobae es el dinero declarado: un total de $58,6 millones, que incluyen $835.000 y el resto son dólares, USD 557.609, según precisó Lombardi. La norma indica que las divisas deben expresarse en la declaración jurada en pesos, por lo que en el formulario ante la AFIP figuran $57,7 millones, según el valor del dólar oficial al 10 de diciembre de 2021 cuando asumió. “Es la ‘caja’ de la herencia que vino pasando año a año desde que murió mi padre, y a la que recurrí cuando no estuve en la función pública”, explicó.

Entre ese más de medio millón de dólares, hay un porcentaje menor -$1,5 millones equivalentes a USD 15.809- correspondientes a la venta de activos. “Es por la venta de un terreno en Villa Mayo” (en el partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires), precisó el ex funcionario.

El hoy diputado opositor declaró tres propiedades: una casa en la ciudad de Buenos Aires de 150 m2 que compró en 1998, cuya valuación fiscal informó en $710.000, y otras dos de veraneo recibidas como herencia. Una está en Pinamar, tiene 331 m2 y valuó en $2,5 millones. La otra, en Bariloche, cuyo valor consignó en $77.000 y tiene 95 m2. “Es una cuota parte de una casa frente al Lago Gutiérrez. Tengo un tercio del 50%. Se construyó sobre un terreno que era de un socio de mi papá”, explicó.

