Homenaje a Belgrano en el 256ª aniversario de su natalicio

La Asociación Belgraniana y la Municipalidad de Caleta Olivia brindaron este miércoles un respetuoso homenaje a uno de los próceres de nuestra nacionalidad, el General Manuel Belgrano.

En esta fecha se conmemora el 256º aniversario del creador de la Bandera Nacional que fue abogado, economista, periodista y militar, siendo uno de los principales héroes de la Revolución de Mayo y de las guerras por la Independencia, habiendo nacido el 3 de junio de 1770 y fallecido el 20 de junio de 1820.

El acto en la ciudad del Gorosito tuvo lugar a media mañana en el Paseo 20 de Junio donde se erige un busto en su memoria, donado hace pocos años por el entonces presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, por lo cual es comuna estuvo representada por la directora Relaciones Institucionales, de Susana Cáceres.

Por el municipio de Caleta Olivia asistieron varios secretarios, subsecretario y directores de áreas liderados por el jefe de Gabinete, licenciado Mariano Mazzaglia.

También lo hicieron los concejales Facundo Belarde, Carlos Aparicio, Ariel Farías y Juan Curallán, quienes recibieron un cuadro del General Belgrano donado por el descendiente de cuarta generación del prócer que lleva su mismo nombre.

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El mismo quedará a resguardo en el edificio legislativo comunal y fue entregado por dos integrantes de la Asociación anfitriona de la ceremonia, Elizabeth Jara y Alicia Romero.

Esta última, junto al ex juez de Cámara, Gustavo Zurita tuvieron a su cargo las palabras alusivas para rememorar el legado los valores de trabajo, educación y libertad del prócer.

Vale señalar que el acto se inició con la entonación del Himno Nacional y en el entorno del espacio público se ubicaron abanderados de diversas instituciones y al finalizar una pareja de danzas nativas integrada por Karina Mena y Guillermo Inostroza, interpretaron la Zamba para Belgrano.