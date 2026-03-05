La amante de los animales Mabel aprovecha la oportunidad de utilizar una nueva tecnología para transferir su conciencia a un castor robótico realista y comunicarse directamente con los animales. A medida que descubre misterios del mundo animal más allá de lo que jamás hubiera imaginado, Mabel se hace amiga del carismático castor King George y debe reunir a todo el reino animal para enfrentarse a una gran amenaza humana inminente: el persuasivo alcalde local Jerry Generazzo. El reparto de voces en la versión original estrella también cuenta con Kathy Najimy, Dave Franco y Meryl Streep.

Mientras explora las muchas maravillas del reino animal como castor, Mabel conoce a un montón de nuevos amigos animales, entre ellos el jovial y carismático castor King George (voz de Bobby Moynihan), líder del estanque y rey de los mamíferos. Con la ayuda de King George, Mabel trabaja para unir a todo el reino animal mientras se desarrolla una aventura cómica salvaje e inesperada. “Lo que siempre nos guió fueron la comedia y los personajes”, explica Chong. “Fue lo que más perseguimos. Sabíamos que era el punto fuerte de nuestro equipo, y nos aseguramos desde el principio de establecer un tono cómico único con personajes divertidos, sobre los que pudimos construir todo”.

“Una historia como esta, con personajes que están discutiendo constantemente, tiene que ser divertida”, coincide la productora Nicole Paradis Grindle. “Queríamos que tuviera emoción y también mucha acción. Incluso es un thriller cuando llegas a las escenas finales. Pero el humor fue la clave inicial, ya que atrae al público. Es una historia increíble para contar en animación, esta idea de que podemos ver el mundo animal y disfrutar de los animales, como animales”. Chong, quien tiene una larga relación con Pixar que se remonta a la película original “Intensa-mente”, estaba encantado de tener la oportunidad de presentar la idea que finalmente se convertiría en “Hoppers: Operación Castor”.

“La película existe gracias a Pete Docter”, afirma Chong. “Hace años trabajé con él como guionista, y luego me fui para crear mi serie de televisión ‘We Bare Bears’. Pete y yo seguimos en contacto, y cuando la serie terminó, me invitó a volver para dirigir algo. Al volver, me ayudó mucho el hecho de que ya hubiéramos trabajado juntos y de que yo ya conociera el proceso de Pixar. Presenté tres ideas para películas, y ‘Hoppers’ era la que estaba bastante seguro de que nunca aceptarían. Era tan extraña y absurda que apenas me tomé la idea en serio. Pero creo que la gente vio el potencial de la idea y que había un concepto realmente interesante en su esencia. me topé con una historia sobre cómo el Parque Nacional de Yellowstone había recuperado sus ecosistemas con lobos después de que estos hubieran desaparecido por completo. Notamos que la gente está empezando a veer lo que los castores pueden hacer, y su impacto en sus hábitats, simplemente haciendo lo suyo, y es extraordinario. Estos pequeños merecen ser estrellas”.

Título original: Hoppers

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 45 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Daniel Chong

Guión: Jesse Andrews, Daniel Chong

Producción: Nicole Paradis Grindle

Música: Mark Mothersbaugh

Fotografía: Jeremy Lasky, Ian Megibben Montaje: Axel Geddes

Voces originales:

Piper Curda (Mabel), Jon Hamm (Alcalde Jerry Generazzo), Bobby Moynihan (Rey George), Dave Franco (Titus), Meryl Streep (Reina de los Insectos), Isiah Whitlock Jr. (Rey Pájaro), Sam Richardson (Conner), Vanessa Bayer (Diane), Demetri Martin (Pájaros)