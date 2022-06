Hospital: acampe, olla popular y retención de servicios

Pasan los meses y la situación de los trabajadores de la Cooperativa Hospital Alvear continúa sin cambios. Ya son tres meses los que se les adeuda a los empleados y los responsables de la entidad, que presta servicios en los hospitales Regional y Alvear, no ofrecen soluciones. El viernes podría estar una parte de lo adeudado, pero los trabajadores quieren que se les pague en tiempo y forma la totalidad del servicio que prestan.

Este martes, comenzaron con un acampe en el ingreso al centro asistencial de la avenida Yrigoyen. Ollas populares y cortes en la calle se mantendrían hasta obtener lo que demandan.

El fin de semana se llevó a cabo una olla popular con alimentos que fueron donados por la comunidad. “Hace más de un año que no cobramos en tiempo y forma y el sueldo es sumamente bajo. Seguimos cobrando 30 mil pesos, no hay aumento y no sabemos cuándo vamos a cobrar. Por eso empezamos con el acampe”, describieron los trabajadores en diálogo con El Patagónico.

El sector de limpieza comenzó con un paro total de actividades y se les sumó el personal de planta permanente con retención de servicios. “Armamos las carpas y estamos todo el tiempo que podemos. Dormimos y comemos dentro del Hospital. Todos los días vamos a cortar la ruta hasta que nos den una respuesta concreta. Supuestamente el viernes nos pagan, pero ya serían tres meses los que nos deben. Es todo de palabra, no hay nada concreto”, cuestionaron.

Los trabajadores también señalaron que hay diferencias entre el personal de los centros asistenciales. “En el Hospital Alvear están cobrando 60 mil pesos en tiempo y forma ¿Cómo puede ser que la misma cooperativa tenga tantas diferencias? Según ellos, los problemas comienzan con el área de Contaduría. Se pasan la pelota de un lado para el otro”, criticaron.

Están dispuestos a mayores medidas de fuerza. “La diferencia es que ahora no está trabajando nadie y estamos pidiendo un pase a planta para que se vaya la cooperativa porque la situación no da para más. Hace poco nos debían dos meses y ahora nos deben tres. En ningún momento se acomodaron para pagarnos en tiempo y forma”, aseguraron.

Asimismo, destacaron que trataron de comunicarse con las autoridades para conseguir un bolsón de alimentos o un descuento para el transporte, pero nadie contestó a sus reclamos. “La única que nos da algo es la gente”, subrayaron.