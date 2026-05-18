Hugo Rodríguez y Yanina Solis ganaron el 13º Desafío Capri

Se impusieron en la prueba de 21K de la emblemática competencia del trail chubutense que se desarrolló en Esquel. También se corrió en distancias de 12 y 17K.

Cerca de 800 competidores protagonizaron el Desafío Capri, emblemática competencia del trail chubutense, que tuvo su capítulo 13 el último sábado, donde atletas de 9 provincias, también de Paraguay y España fueron parte de la experiencia, que tuvo una impactante largada en la zona del camino hacia el CAM La Hoya.

Este Desafío Capri tuvo 3 distancias competitivas: 12K, 17K y 21K. La clasificación general de 21K fue toda esquelense, donde tuvo como vencedor a Hugo Rodríguez con registro de 1h45’04”, seguido por Kevin Gonzalo Martin 1h49’33” y completó el podio Sebastián Montiel 1h54’48”.

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Entre las damas Yanina Solis (Trevelin) y Mariana Anguita (Corcovado) fueron las más rápidas con un tiempo de 2h27’47” y las siguió Raquel Bogado Jara (Esquel).

Desde Chubut Deportes destacaron la participación de atletas con discapacidad, quienes trabajan junto a la profesora Silvana Caraballo y la reconocida atleta Evangelina Thomas. “El Trail para mí es una competencia hermosa, tengo amigas que se dedican a correr esto hace mucho tiempo”, expresó “Vanshi” Thomas, y agregó “No he tenido muchas posibilidades de ir a muchas carreras, pero sabía que el Desafío Capri era una fiesta de muchos deportistas, así que bueno, casi 800 corredores de todas partes del país están acá”.

Hugo Rodríguez al finalizar los 21K destacó la organización de la prueba. “Fue un placer haber podido ganar hoy, con este marco de tanta gente y que fue una fiesta del deporte” señaló el vencedor. También reconoció que es una ventaja conocer el trazado, y la posibilidad de entrenar sobre el mismo.

La llegada de la prueba fue en el centro de la ciudad, donde la multitud de atletas compartieron sus experiencias en una de las pruebas más convocantes del trail.

La clasificación en: https://url-shortener.me/M9S3