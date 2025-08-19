Huracán perdió y se despidió de la Copa Sudamericana

Cayó ante Once Caldas 3-1 por el partido de vuelta de los octavos de final del certamen. Bisanz y Miljevic fueron expulsados en el local.

Huracán, que terminó con nueve jugadores, se despidió este martes de la Copa Sudamericana al caer de local ante Once Caldas de Colombia, por 3-1 en el partido de vuelta de los octavos de final.

El encuentro, que se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, tuvo el arbitraje del brasileño Paulo Da Silva, y con intensa lluvia.

El “Globo” se había puesto en ventaja con un gol de penal marcado por Matko Miljevic a los 39 minutos de la etapa inicial.

Pero el elenco colombiano, y sacando del medio, empató el partido empató el partido por intermedio de Dayro Moreno.

En el segundo tiempo, Michael Barrios puso en ventaja al cuadro visitante, mientras que en el final, Moreno loquidó la historia en Parque Patricios.

El partido tuvo un comienzo interesante, a causa de que tanto Huracán como Once Caldas llegaron a la apertura del marcador pero ninguno de los dos goles valieron por fuera de juego de los autores: Luciano Giménez y Dayro Moreno.

James Aguirre fue protagonista a los 28 minutos del primer tiempo, a causa de que le sacó un clave cabezazo a Juan Bisanz. Paso a paso en el compromiso, el arquero de Once Caldas fue vital para sostener la ventaja del visitante en Parque Patricios.

Sin embargo, Bisanz ratificó su buen inicio de partido y, pocos minutos después, recibió una infracción dentro del área que concluyó en penal. El tiro desde los 12 pasos fue tarea para Matko Miljevic, que lo cambió por el 1-0.

Pese a que el “Globo” consiguió el tanto que deseaba, cuando el juego se reanudó fue el momento de uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol colombiano: Dayro Moreno. Michael Barrios realizó una exquisitez y habilitó al atacante de 39 años, que de cabeza clavó el 1-1.

Como si el empate fuera poco para Huracán, Bisanz tiró por la borda todo lo bueno que había hecho y se fue expulsado a los pocos instantes del empate que consiguió Once Caldas. El de Parque Patricios terminó la primera parte en el escenario que menos quería: 2-1 abajo en el global y con un hombre menos.

En el complemento, Huracán salió con más empuje que juego abajo de la lluvia para conseguir el tanto de la paridad en la serie. Pese a eso, Once Caldas realizó un inteligente planteo, se replegó en el fondo para aguantar la ventaja y se apoyó en James Aguirre, una de las figuras de la tarde noche en el Tomás Adolfo Ducó.

Además, el equipo de Colombia tomó nota de la actitud desesperada del “Globo” y dañó de contragolpe: Michael Barrios, autor de la asistencia del gol de Dayro Moreno, selló el 2-1 para Once Caldas y el 3-1 en el global. En el minuto 68, el árbitro recibió el llamado del VAR por una gresca grupal con varios jugadores comprometidos y, después de más de cinco minutos de revisión y muchas confusiones, solo expulsó a Miljevic.

Ya con nueve jugadores, Huracán se regaló, y Moreno tomó nota: el artillero de 39 años logró su doblete y el 3-1 para Once Caldas en el Tomás Adolfo Ducó.