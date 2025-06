Icardi confirmó su casamiento con la China Suárez y apuntó contra Wanda Nara

El escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo explosivo. A través de sus redes sociales, el aún futbolista del Galatasaray confirmó que se casará con la actriz –ex pareja de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, entre otros- y no escatimó en críticas contra su ex, a quien acusó de estar “llena de celos y envidia”.

La reacción de Icardi se dio luego de una serie de publicaciones de Wanda, donde lo responsabilizaba por haber incumplido una orden judicial al intentar asistir a un encuentro con sus hijas acompañado por la China. Según la mediática, el ingreso de la actriz habría frustrado la revinculación familiar pautada por la Justicia.

Lejos de quedarse callado, Mauro recogió el guante y lanzó una serie de historias en Instagram donde dejó varios títulos. “¿Se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno? Con razón andan escribiendo barbaridades...”, arrancó.

Luego, fue al hueso: “Soltá de una vez, Wandixxxxxx. Muchos celos, mucho rencor, mucha envidia... Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer”.

El delantero también aprovechó para recordar que, según él, no hay ninguna revinculación que establecer porque “el vínculo con sus hijas siempre estuvo”, y remarcó que va por la tenencia de sus hijas, dejando de lado la “novela del Lamborghini rosa”.

En un momento de su descargo, Icardi se comparó directamente con el actor Johnny Depp, quien protagonizó una intensa batalla legal con su ex, Amber Heard. “Tic, Tac... Falta poco, Johnny”, escribió, dejando entrever que se siente en una posición similar y dispuesto a dar pelea en los tribunales.

También explicó por qué su hija menor, Isabella, no estuvo presente en el último encuentro familiar: “Se durmió en el sillón, respeté su decisión”. Sin embargo, deslizó una grave acusación: “¿Será que una nena de 8 años piensa que no me va a volver a ver? ¿O le hicieron un lavado de cerebro en 6 meses con mentiras?”.

Incluso citó el informe de una pericia psicológica que, según él, indicaría que la nena “repite un lenguaje adulto” propio de la madre.