Identifican al acosador de la calle Olavarría

“Le hicimos saber a la víctima que habíamos podido lograr identificar al hombre gracias a la colaboración de la Seccional Tercera y de vecinos”, dijo este miércoles el jefe de la División de Investigaciones Policiales, Javier Orellano (foto).

Se refería a la causa por acoso callejero en el barrio Pueyrredón, iniciada el domingo 6 de abril, cuando poco después de las 7 un individuo atacó a una mujer que aguardaba el colectivo en Olavarría y La Nación. El sujeto no solo le dijo obscenidades y le exhibió sus partes íntimas, sino que también le arrojó una piedra mientras ella huía y luego se subió al mismo colectivo, continuando con sus groserías.

El jefe policial señaló que “en relación a la causa por acoso callejero, pudimos trabajar con videos y gracias a la colaboración de los vecinos se pudo identificar al agresor”.

“Se dio conocimiento al Ministerio Público Fiscal y quedamos a espera de alguna resolución o disposición de parte de este organismo, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “le hicimos saber a la víctima que habíamos podido lograr identificar al hombre gracias a la colaboración de la Seccional Tercera y de vecinos”.

“Los vecinos no supieron aportar datos sobre si existían más damnificados. Pero bueno, esto no quita que exista alguien más que por temor, o para no exponerse públicamente, no haya querido denunciar el hecho”, afirmó.

Finalmente, Orellano concluyó que “el hombre estaba identificado, pero no por este tipo de hechos”.