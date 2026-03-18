Identifican los restos de los 11 desaparecidos hallados en el centro clandestino La Perla

Familiares de las víctimas participaron de una conferencia judicial en la que expresaron su emoción y destacaron el valor de la lucha por la memoria.

Tras décadas de incertidumbre, la identificación de restos óseos pertenecientes a once personas secuestradas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina volvió a colocar en el centro del debate la búsqueda de verdad y justicia. Los hallazgos se produjeron en el predio donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla, en la provincia de Córdoba.

La confirmación oficial se dio a conocer este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en el Juzgado Federal Nº 3 de esa provincia. Allí participaron el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), querellantes y familiares de las víctimas, quienes brindaron detalles sobre el proceso de identificación y los próximos pasos en la investigación.

Los restos corresponden a Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez y Sergio Julio Tissera. En el caso de las hermanas mellizas Adriana María y Cecilia María Carranza, el análisis científico permitió determinar que los restos pertenecen a una de ellas, aunque no fue posible precisar a cuál debido a la coincidencia genética.

Las víctimas tenían entre 18 y 50 años al momento de sus secuestros, ocurridos entre 1976 y 1977 en distintos puntos de la provincia de Córdoba. La mayoría era estudiante o trabajadora y, según testimonios recopilados en investigaciones previas, varios de ellos fueron vistos con vida en centros clandestinos de detención como La Perla y Campo de la Ribera.

El hallazgo se produjo a partir de excavaciones arqueológicas realizadas durante 2025 en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de un extenso predio de aproximadamente 14 mil hectáreas. Allí se encontraron restos humanos aislados y mezclados, lo que refuerza la hipótesis histórica de enterramientos clandestinos de personas detenidas-desaparecidas. Las tareas de búsqueda continuarán durante 2026 con nuevas prospecciones y análisis de laboratorio.

Durante la conferencia, familiares de las víctimas compartieron testimonios atravesados por la emoción. Rodolfo Reyes, hijo de Oscar Omar Reyes, sostuvo que la identificación permitió recuperar parte de lo que les había sido arrebatado. En la misma línea, Elena Bustillo expresó que el hallazgo abre una nueva etapa en el proceso de duelo, al tiempo que destacó el trabajo científico puesto al servicio de la justicia y la persistencia de los organismos de derechos humanos.

Elizabeth Ceballos, hija de Raúl Ceballos Cantón, subrayó la importancia de otorgar identidad a quienes permanecieron desaparecidos durante tantos años. También familiares de las hermanas Carranza convocaron a otras personas que aún no denunciaron desapariciones o no aportaron muestras genéticas a sumarse a la búsqueda para facilitar futuras identificaciones.