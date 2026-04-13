La Justicia formalizó la investigación contra un hombre de 44 años, identificado por sus iniciales D.A.V., acusado de haber amenazado a su ex pareja mediante llamados telefónicos.

Imputan a un hombre por amenazar a su ex pareja: la causa avanza en Sarmiento

La audiencia se realizó en la Oficina Judicial, donde la fiscalía —representada por la procuradora Luciana Coppini y la abogada Maira Ritter— expuso los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2025, cuando la denunciante recibió comunicaciones en las que el imputado habría proferido amenazas de muerte y advertencias intimidatorias.

Según se detalló, en uno de los llamados el acusado le expresó: “Vas a tener que volver conmigo, sino te voy a caer a Sarmiento… te voy a… matando”. En otra comunicación, habría agregado nuevas amenazas dirigidas tanto a la víctima como a su entorno familiar.

Avanza la investigación

La fiscalía sostuvo que las expresiones generaron temor en la mujer, por lo que calificó el hecho como amenazas simples y solicitó un plazo de seis meses para avanzar con la investigación preparatoria de juicio.

El pedido fue autorizado por el juez penal Ariel Quiroga, quien dio curso a la continuidad del proceso.

Posible vía alternativa

Durante la audiencia, la defensa no presentó objeciones y propuso que el caso pueda abordarse también mediante la intervención de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos (S.A.C.), una instancia que busca canalizar este tipo de situaciones a través de mecanismos de mediación.

Mientras tanto, la causa continuará su curso en la Justicia, con medidas orientadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.