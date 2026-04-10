Docente admitió cuatro abusos en Chubut: evitaría la cárcel, pero no podrá enseñar

En una audiencia clave realizada este jueves en la Oficina Judicial de Sarmiento, un docente de 40 años reconoció haber cometido cuatro hechos de abuso sexual en Alto Río Senguer. El caso, que se enmarca en un contexto de violencia de género, avanza ahora hacia una definición judicial bajo la modalidad de juicio abreviado.

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El imputado —identificado por sus iniciales D.G.C.— admitió su responsabilidad por hechos ocurridos entre marzo y octubre de 2023. La fiscal Rita Barrionuevo y el abogado defensor Iván López presentaron ante el juez penal Ariel Quiroga un acuerdo que contempla una condena sin cumplimiento efectivo en prisión.

La figura legal aplicada es la de abuso sexual simple agravado, dado que los hechos fueron cometidos por una persona en rol educativo, lo que agrava su responsabilidad penal.

Un acuerdo que evita el juicio oral

El juicio abreviado implica que el acusado reconoce los hechos, acepta la pena y renuncia al juicio oral. Según se expuso durante la audiencia, el acuerdo se apoya en un conjunto probatorio consistente, que incluye testimonios en Cámara Gesell y pericias del equipo de criminalística del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Asesoría de Familia se informó que las víctimas y sus entornos fueron debidamente notificados sobre el alcance del acuerdo, y manifestaron su conformidad con la homologación.

La pena: sin prisión efectiva, pero con inhabilitación de por vida

El acuerdo establece una pena de tres años de prisión de ejecución condicional —es decir, sin cumplimiento efectivo en una unidad carcelaria— y la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia en todos los niveles.

Además, el imputado deberá cumplir reglas de conducta durante ese período:

Fijar domicilio y comunicar cualquier cambio

No acercarse ni contactar a las víctimas (con un perímetro de 100 metros)

Presentarse cada seis meses ante la Agencia de Supervisión de Esquel

Realizar tratamiento psicológico, sujeto a evaluación profesional

A la espera de la decisión judicial

El juez Ariel Quiroga indicó que analizará el acuerdo dentro de los plazos legales antes de resolver su homologación. La decisión será comunicada por escrito en los próximos días.

Como establece la normativa vigente para este tipo de casos, se resguarda la identidad de las víctimas y del imputado, con el objetivo de proteger a las personas involucradas y garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial.