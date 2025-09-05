Imputaron al policía detenido por un robo

Fue aprehendido el jueves cuando hurtó mercadería en la sucursal de supermercado La Anónima en Kilómetro 8.

El Ministerio Público Fiscal imputó por hurto al efectivo policial que el jueves ingresó a la sucursal de supermercados La Anónima en Kilómetro 8 y robó mercadería que ocultó en su uniforme.

Según el relato que la Fiscalía planteó ante el juez penal de turno, el policía llegó uniformado al supermercado de Km 8 y se llevó mercadería sin pagar Quedó registrado en las cámaras de seguridad por parte de la vigilancia privada del lugar.

El policía fue detenido y este viernes resultó imputado en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia por hurto en grado de tentativa, y recuperó la libertad.

Según testigos, el policía habría llegado en patrullero al supermercado y cuando se disponía a subir al móvil policial con la mercadería sustraída fue interceptado por la vigilancia privada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad en donde se lo observa cometiendo el delito ya están en poder del Ministerio Público Fiscal.