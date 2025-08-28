Capacitación en régimen inmobiliario para fortalecer la gestión municipal en Comodoro

La Agencia Comodoro Conocimiento y la Secretaría de Ordenamiento Territorial organizaron una jornada formativa destinada a personal municipal. El objetivo es optimizar los procesos administrativos vinculados a la gestión de tierras y bienes inmuebles.

La Agencia Comodoro Conocimiento fue sede este jueves de una capacitación en régimen inmobiliario dirigida al personal de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. La propuesta, organizada en conjunto con la Secretaría de Ordenamiento Territorial, apuntó a fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos de los trabajadores, con el fin de mejorar la gestión administrativa en materia de tierras y bienes inmuebles.

Durante la jornada participaron funcionarios municipales, agentes de distintas áreas técnicas y referentes del ámbito jurídico, quienes compartieron información actualizada sobre las disposiciones legales y procedimentales vigentes. El eje estuvo puesto en dotar al personal de herramientas que permitan agilizar trámites, ajustarse a la normativa y brindar respuestas más claras a la comunidad.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 16.34.12

El gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, destacó que la capacitación permanente “es clave para mejorar la calidad del servicio que el Estado brinda a la ciudadanía”. En ese sentido, aseguró que el organismo seguirá acompañando a la Municipalidad en este proceso de actualización y formación.

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich, remarcó que el régimen inmobiliario “es un área sensible que impacta directamente en la vida de los vecinos”. Al respecto, subrayó la importancia de contar con equipos mejor preparados “para resolver con eficiencia, ajustarse a la normativa vigente y brindar respuestas claras”.

La iniciativa forma parte de un plan integral de formación continua que el Municipio desarrollará durante el año, con capacitaciones vinculadas a la gestión territorial, el ordenamiento urbano y la modernización administrativa. El objetivo, señalaron, es consolidar una gestión municipal más eficiente, transparente y cercana a las demandas de una ciudad en crecimiento.