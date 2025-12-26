Incendio en Los Alerces: el fuego sigue activo pero bajo control

El incendio forestal que afecta al sector del Brazo Sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, continúa activo en uno de sus frentes, aunque permanece contenido y bajo control en otros sectores, según el último parte oficial difundido este viernes.

De acuerdo al informe, el foco ígneo se mantiene activo en la cola, contenido en la cabeza y el flanco izquierdo, y controlado en el flanco derecho. La superficie afectada alcanza unas 340 hectáreas, cifra que será confirmada una vez finalizadas las mediciones definitivas.

Las autoridades indicaron que el origen del incendio fue producto de la caída de rayos. Durante la jornada se desplegó un operativo que incluyó a brigadistas y guardaparques, quienes realizaron tareas de monitoreo con apoyo de una embarcación oficial y un dron con cámara térmica. Además, continúan trabajando medios aéreos de la Agencia Federal de Emergencias.

En tanto, el foco secundario detectado en la zona de Punta Mattos fue declarado extinguido. Por este episodio, la Intendencia del Parque Nacional realizó la denuncia penal correspondiente y solicitó que se investiguen las circunstancias del hecho.

En cuanto a las condiciones climáticas, para este viernes se prevé una temperatura máxima de 19 grados, humedad relativa mínima del 35%, vientos del oeste entre 35 y 45 kilómetros por hora y ráfagas de mayor intensidad. El cielo permanecerá mayormente nublado y no se esperan precipitaciones.

Desde la administración del Parque Nacional Los Alerces confirmaron que el área continúa abierta al público y que los servicios turísticos funcionan con normalidad. Las sendas y espacios de uso público se mantienen habilitados, al igual que la circulación por la Ruta Provincial 71, aunque se recomienda transitar con precaución debido a trabajos de mantenimiento.

Finalmente, se recordó que está prohibido encender fuego hasta el 30 de abril de 2026. Solo está permitido hacerlo en campings habilitados y administrados por prestadores turísticos autorizados.