Incendio vehicular: una camioneta se prendió fuego en plena vía pública

Un incendio vehicular se registró en la mañana de este miércoles en el barrio Abel y Amaya, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 6:00, cuando una camioneta Volkswagen Amarok apareció envuelta en llamas sobre la vía pública.

El vehículo no tenía patente colocada y sufrió daños materiales totales como consecuencia del fuego. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y logró sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a otros vehículos o viviendas cercanas.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del propietario de la camioneta y las causas que originaron el siniestro. En la zona hay cámaras de seguridad, cuyas imágenes están siendo analizadas en el marco de las diligencias investigativas.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Quinta, Criminalística y la Fiscalía, que trabajan para determinar el origen del incendio y las responsabilidades correspondientes.