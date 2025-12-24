Utilizaban kiosko para venta de drogas y tenían servicio delibery

Como resultado de una investigación judicial desarrollada durante aproximadamente dos meses, policías de la División Narcocriminalidad Río Gallegos llevaron adelante un operativo antidrogas

El informe suministrado por la fuerza de seguridad provincial señala que las tareas investigativas permitieron establecer la existencia de maniobras vinculadas al narcomenudeo, presuntamente desarrolladas por los ocupantes de dos domicilios particulares y un comercio del rubro kiosco, además de la vinculación de dichas actividades con un rodado marca Toyota Corolla, posteriormente localizado y secuestrado.

De los trabajos de campo y del análisis integral de la información recolectada, se pudo determinar que el modus operandi consistía en la comercialización de sustancias ilícitas utilizando como pantalla un comercio, complementado con la modalidad de venta tipo delivery.

Asimismo, se constató un constante movimiento de personas que arribaban a los domicilios a pie, en bicicleta o en distintos vehículos, manteniendo encuentros breves, circunstancia compatible con la realización de maniobras típicas de “pasamanos”.

Además, se advirtió la utilización de estrategias para camuflar el flujo de compradores, concretando las transacciones mayormente en horarios nocturnos, con el fin de dificultar la detección de las actividades ilícitas.

Contándose con estos informes, bajo directivas del Jefe Interino de la Unidad Fiscal Río Gallegos, dr. Julio Zárate, se solicitaron diversas medidas judiciales tendientes a reforzar la prueba reunida.

En ese contexto, durante la madrugada del martes de esta semana y de manera simultánea, personal de Narcocriminalidad, con lel apoyo de efectivos de la División Fuerzas Especiales, se llevaron a cabo allanamientos en inmuebles ubicados en calle Héctor Fadul al 400 y Pasaje Zucarino al 500.

DETECTAN AUTO MELLIZO

Paralelamente, y como resultado de tareas articuladas con la Policía de la Provincia de Santa Fe, Delegación Tortugas, se logró detectar e interceptar en esta ciudad un vehículo “mellizo”, el cual circulaba con una identificación sustraída correspondiente a otro automóvil de similares características.

Dicha modalidad delictiva tiene por finalidad el blanqueo de vehículos robados. El rodado, de alta gama y valuado en aproximadamente 45 millones de pesos, fue incautado y quedó bajo resguardo de la dependencia interviniente.

Concluidas las diligencias judiciales, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos balanzas digitales, elementos para fraccionamiento y pesaje, envoltorios, dinero en efectivo por una suma superior a los tres millones de pesos, teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento y sustancias estupefacientes, las cuales, sometidas a test orientativos de campo, arrojaron resultado positivo para cocaína y cannabis sativa, contabilizándose aproximadamente 200 dosis de la primera de ellas.

Como consecuencia de la investigación, cuatro personas mayores de edad quedaron implicadas y a disposición de la Justicia Federal. Dos de ellas, de sexo masculino, de 19 y 23 años, fueron detenidas e incomunicadas, conforme directivas impartidas por el Juzgado de Garantías de Río Gallegos, a cargo del Dr. Marcelo Vásquez, siendo alojadas en dependencias de la Policía Federal Argentina.

En el operativo colaboraron efectivos de la División Fuerzas Especiales, División Guardia de Infantería, División de Investigaciones, División Comisaría Segunda, División Comisaría Tercera, personal del Escalafón Profesional de la Dirección General de Bienestar Policial y personal de Verificaciones del Automotor, dependiente de la Superintendencia de Bomberos. Todo el procedimiento fue supervisado por personal de la Unidad Fiscal Río Gallegos.