Incendio destruye vivienda de peones en una estancia

Una construcción de material ligero destinada al alojamiento de peones de la estancia Las Horquetas, ubicada en la zona sur de Santa Cruz, fue destruida por un incendio.

La situación de emergencia se registró en horas de la mañana de este viernes y afortunadamente ningún trabajador rural sufrió quemaduras ni lesiones.

El informe dado a conocer por la División de Comunicaciones de la Policía provincial señala que bomberos del Cuartel Nº 1 de Río Gallegos acudió al casco del establecimiento rural ubicado en jurisdicción del Departamento Guer Aike.

El alerta de incendio se recepcionó a través de un llamado telefónico proveniente de la Policía Caminera y una vez en el lugar se constató que el siniestro afectaba a una vivienda destinada al alojamiento del personal de la estancia.

Se trataba de una construcción de material ligero, circunstancia que favoreció la rápida propagación del fuego.

En consecuencia, se procedió a realizar tareas de enfriamiento y remoción de escombros, verificándose posteriormente la inexistencia de focos activos y descartándose riesgos de propagación hacia sectores linderos.

Concluidas las tareas operativas –añade el informe- , se llevó adelante la investigación de la causa del siniestro, determinándose que el mismo fue de carácter accidental, originado a raíz de una falla eléctrica en un calefón, no registrándose personas lesionadas.