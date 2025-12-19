Incendio destruye vivienda de peones en una estancia

La situación de emergencia se registró en horas de la mañana de este viernes y afortunadamente ningún trabajador rural sufrió quemaduras ni lesiones.
El informe dado a conocer por la División de Comunicaciones de la Policía provincial señala que bomberos del Cuartel Nº 1 de Río Gallegos acudió al casco del establecimiento rural ubicado en jurisdicción del Departamento Guer Aike.
El alerta de incendio se recepcionó a través de un llamado telefónico proveniente de la Policía Caminera y una vez en el lugar se constató que el siniestro afectaba a una vivienda destinada al alojamiento del personal de la estancia.
Se trataba de una construcción de material ligero, circunstancia que favoreció la rápida propagación del fuego.
En consecuencia, se procedió a realizar tareas de enfriamiento y remoción de escombros, verificándose posteriormente la inexistencia de focos activos y descartándose riesgos de propagación hacia sectores linderos.
Concluidas las tareas operativas –añade el informe- , se llevó adelante la investigación de la causa del siniestro, determinándose que el mismo fue de carácter accidental, originado a raíz de una falla eléctrica en un calefón, no registrándose personas lesionadas.