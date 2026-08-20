Incendio en vivienda del Cordón Forestal: sospechan de un desperfecto eléctrico

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en las calles 749 y 716. Bomberos logró controlar las llamas.

Personal de la Unidad Operativa Zona Sur intervino este miércoles por la noche tras ser alertado por el Centro de Monitoreo sobre un incendio en una vivienda del barrio Cordón Forestal, en el cruce de las calles Código 749 y 716.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un foco ígneo en el interior del inmueble y solicitaron la intervención de Bomberos Voluntarios. Minutos después, arribó una dotación a bordo del autobomba N.º 59, perteneciente al Destacamento N.º 1, que trabajó para sofocar las llamas.

El operativo estuvo a cargo del bombero Gabriel Correia. El fuego afectó principalmente el sector correspondiente a un dormitorio y provocó daños materiales en el interior de la vivienda, aunque pudo ser controlado antes de que se propagara al resto de la estructura.

Una vez extinguido el incendio, el personal especializado realizó las tareas de enfriamiento y verificó las instalaciones para establecer las posibles causas del siniestro.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio se habría originado como consecuencia de un desperfecto eléctrico. Además, no se detectaron indicios que permitieran vincular el hecho con una acción delictiva.

En el lugar se entrevistó al propietario de la vivienda, un hombre de 62 años identificado como J.C.E., quien constató los daños ocasionados por el fuego.

Como consecuencia del siniestro, no se registraron personas lesionadas y el hecho dejó únicamente daños materiales.