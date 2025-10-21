Incumplir el domingo tendría multas de hasta 180 mil pesos

Las sanciones por incumplir con las obligaciones cívicas el próximo domingo van desde los 50 hasta los 180 mil pesos.

El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio, confirmó que se aplicarán multas económicas a quienes no cumplan con sus obligaciones cívicas en el marco del acto electoral del domingo 26 de octubre, donde se elegirán diputados nacionales y se desarrollará el referéndum por la continuidad –o no- de fueros para determinados actores sociales. Además, en dos circunscripciones se elegirá consejeros para integrar la Magistratura.

Tullio explicó que, por no justificar la ausencia en la votación de diputados nacionales, las sanciones serán leves y oscilarán entre los 50 y 500 pesos. Sin embargo, aclaró que los valores serán más altos en el caso de no votar en el referéndum o en la elección del Consejo de la Magistratura, donde las multas fueron fijadas en 30 mil pesos.

Asimismo, señaló que las autoridades de mesa que no se presenten a cumplir su función el día de los comicios serán sancionadas con una multa de aproximadamente 180 mil pesos, monto que se actualizará con el tiempo.

Respecto a las justificaciones por no emitir el voto, el funcionario recordó que el Código Electoral establece un plazo de 60 días posteriores a la elección para realizar el trámite correspondiente. Luego del 26 de octubre, la Secretaría Electoral difundirá los mecanismos para justificar la ausencia o abonar la multa.

Tullio precisó que están habilitados para justificar su inasistencia quienes se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar de votación; quienes presenten enfermedad o fuerza mayor, así como los mayores de 70 años y los jóvenes de 16 y 17 que hayan optado por no participar.

Finalmente, advirtió que quienes no regularicen su situación serán incluidos en el Registro de Infractores, lo que implicará restricciones para realizar trámites en organismos públicos por un año y la imposibilidad de ocupar cargos públicos durante tres años, salvo que paguen la multa correspondiente.