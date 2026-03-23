Independiente Rivadavia venció a Central 2-0 y lidera la zona "B"

La “Lepra” mendocina se impuso de local con goles de Luciano Gómez y Alex Arce.

Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó como local 2-0 a Rosario Central y de ese modo, quedó en lo más alto de la zona “B”, tras continuar este domingo la 12ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Bautista Gargantini, contó con el arbitraje de Pablo Echavarría, y los goles fueron obra de Luciano Gómez y Alex Arce.

El equipo mendocino golpeó rápido y fue letal. En su primera llegada, Luciano Gómez aprovechó un rechazo corto y sacó un potente remate que dejó sin chances a Jeremías Ledesma, abriendo el marcador en una jugada clave.

Lejos de conformarse, la “Lepra” volvió a pegar. Un error en la salida de Facundo Mallo dejó mano a mano a Alex Arce, quien definió con categoría para el 2-0. En apenas media hora, el conjunto local ya había marcado diferencias claras.

Por el lado de Rosario Central, el equipo de Jorge Almirón sintió la ausencia de Angel Di María, que no sumó minutos por una sobrecarga. Intentó lastimar con el colombiano Jaminton Campaz y centros para Alejo Véliz, pero careció de profundidad y claridad en los últimos metros.

Con ese resultado, el equipo de Alfredo Berti lidera su grupo con 23 puntos, mientras que los de Jorge Alimirón, se quedaron en el quinto lugar con 18 unidades.

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia, que se prepara para debutar en la Copa Libertadores, visitará en Victoria a Tigre, mientras que Central, otro de los que jugará el máximo certamen de este continente, recibirá a Atlético Tucumán.

Este domingo y en un partido clave por el descenso, Sarmiento de Junín venció de local 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata, con tantos de Cristian Zabala y Junior Marabel, pese a que terminó con diez por la expulsión de Diego Churín a los 34’ de la etapa inicial.

Por otra parte, Argentinos Juniors derrotó de local 1-0 a Platense con un gol de penal marcado por Alan Lescano en tiempo de descuento (90’+14’).

La fecha continuará este lunes con dos partidos. Desde las 19, Estudiantes de La Plata recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que a las 21:15, Huracán se medirá en Parque Patricios con Barracas Central.

Mientras que el miércoles, a partir de las 19, Deportivo Riestra se enfrentará con San Lorenzo en el cierre de la 12ª jornada.