Independiente y Central no se sacaron ventajas en Avellaneda

No hay caso para Independiente, que no logra levantar cabeza, pero al menos volvió a conseguir un punto luego de tres derrotas al hilo. Igualó por 0-0 con Rosario Central por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol en el Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Pese a ya no tener a Eduardo Domínguez, dirigió Claudio Graf, la situación del Rojo no cambia. Apenas consiguió sumar un punto en un partido en el que no se sacaron ventajas en Avellaneda y al que tampoco le sobraron las jugadas de peligro. Sin embargo, todo sigue igual.

En el inicio, el local se mostró con más ambición y tuvo dos situaciones rápidamente: primero con un remate de Lucas Romero, que aprovechó un rechazo y disparó cerca del palo derecha desde el borde del área y luego lo tuvo Tomás Pozzo tras una buena jugada personal.

De a poco, después de una increíble ocasión que desperdició Leandro Fernández, aunque todo estaba anulado por offside, el Canalla comenzó a crecer en el campo de juego y también tuvo la posibilidad de convertir por partida doble, lo que provocó la respuesta de Sebastián Sosa.

Primero lo perdió Jhonatan Candia, con un remate al cuerpo del arquero frente al arco en el que el balón salió al saque de esquina y minutos más tarde, el mismo Candia bajó la pelota para la aparición de Gino Infantino, que con un cabezazo también exigió al uruguayo.

Para la segunda mitad casi no hubo chances. En la única, con el tiempo cumplido, un balón le quedó a Facundo Ferreyra, quien controló con el pecho y disparó con la derecha en el aire, pero su tiro terminó apenas por encima del travesaño del arco de Gaspar Servio.

Independiente tendrá que levantar la cabeza de inmediato, debido a que el miércoles visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, donde intentará reencontrarse con el triunfo y poder despegarse del fondo de la tabla. Rosario Central tendrá el clásico con Newell’s Old Boys el jueves.

Síntesis

Independiente 0 / Rosario Central 0

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Iván Marcone; Alan Soñora, Tomás Pozzo; Facundo Ferreyra y Leandro Fernández. DT: Claudio Graf.

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Facundo Almada, Cristian Báez y Lautaro Blanco; Mateo Tanlongo, Walter Montoya, Gino Infantino e Ignacio Malcorra; Facundo Buonanotte y Jhonatan Candia. DT: Carlos Tevez.

Cambios ST: 13’ Alejo Veliz x Candia (RC), 18’ Damián Batallini x Soñora (I) y Santiago Hidalgo x Fernández (I), 29’ Franco Frías x Malcorra (RC), 32' Rodrigo Márquez x Pozzo (I), 46’ Alan Marinelli x Buonanotte (RC).

Amonestados: Vigo, Fernández, Pozzo, Romero (I). Montoya, Buonanotte, Hidalgo, Veliz (RC).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini.