Intentaban robar hormigoneras en un predio de avenida Yrigoyen

Personal policial sorprendió a tiempo a los sujetos y se los llevó detenidos.

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 4:10, personal de la Comisaría Seccional Tercera intervino ante un intento de robo en un predio ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 3409.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar se encontraban dos hombres que estaban sustrayendo elementos del interior del establecimiento. Al arribar el móvil policial, los efectivos sorprendieron a los sospechosos mientras cargaban dos hormigoneras.

Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron escapar. Sin embargo, uno de ellos, identificado como A.M.M., de 24 años, fue detenido dentro del predio, mientras que el otro, G.R.W., de 40 años, trató de escapar por los techos y fue aprehendido en las inmediaciones, cerca de la cancha del club Huracán.

Los elementos sustraídos fueron recuperados y los detenidos quedaron a disposición de la justicia.