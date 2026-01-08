Intentó robar productos de una farmacia y fue interceptado tras un rastrillaje

El hecho ocurrió en el barrio Juan XXIII durante la tarde del miércoles. El sospechoso fue localizado a pocas cuadras del comercio con los elementos sustraídos en su poder.

Un hombre fue demorado este miércoles por la tarde tras ser sorprendido en un intento de hurto en una farmacia ubicada en la intersección de las avenidas Kennedy y Patricios, en el barrio Juan XXIII. La intervención policial se produjo alrededor de las 17:56, en el marco de recorridas preventivas que se desarrollaban en la zona.

De acuerdo con la información oficial, la responsable del local alertó a los efectivos sobre la sustracción de tres desodorantes, señalando que el autor se había retirado sin abonarlos. Con los datos aportados, el personal inició un rastrillaje por las inmediaciones.

El sospechoso fue localizado minutos más tarde en cercanías de avenida Kennedy y Juana Azurduy. Durante la identificación, se constató que llevaba consigo los productos denunciados, por lo que fue trasladado a la comisaría correspondiente.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la realización de registros fotográficos de los elementos recuperados y su devolución al comercio. Además, se informó que el hombre deberá presentarse a una audiencia de control, prevista para este jueves, con horario a confirmar.

Asimismo, se indicó que el local cuenta con cámaras de seguridad y que el demorado presentaba una lesión leve en el rostro, la cual ya poseía al momento del procedimiento. Por tal motivo, fue trasladado al Hospital Regional para su evaluación médica.