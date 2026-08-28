Tras el desastre, el número de personas con las que se perdió contacto asciende a 977.

Inundaciones en Nepal: asciende a 469 la cifra de muertos

Los equipos de búsqueda y rescate en Nepal lograron recuperar, hasta la mañana de este viernes, 469 cuerpos sin vida tras las inundaciones repentinas registradas el miércoles, informó la Policía de Nepal en un comunicado.

Hasta el momento, 1.545 personas fueron rescatadas, mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia en las regiones afectadas, detalla el comunicado.

Según informó la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal, hasta las 22 del jueves (hora local) el número total de personas con las que se perdió contacto ascendía a 977.

Por su parte, la Junta de Turismo de Nepal indicó que 31 ciudadanos extranjeros fueron rescatados de las zonas afectadas.

La Policía de Nepal hizo un llamado a todas las familias afectadas por el desastre para que acudan a la estación de policía más cercana y entreguen la información y los documentos correspondientes de las personas desaparecidas.

Más de 17 mil niños afectados

La organización benéfica infantil UNICEF consideró que las inundaciones en Nepal dejaron más de 17 mil niños necesitados de asistencia humanitaria urgente.

La representante Alice Akunga afirmó que "los niños que han sobrevivido a las inundaciones ahora se enfrentan a mayores riesgos de enfermedad, desnutrición, violencia y explotación".

Agencia NA