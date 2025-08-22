Investigan caso de Hantavirus en un adolescente de Bariloche

Un adolescente de 16 años está internado en el Hospital Zonal de Bariloche con síntomas compatibles con el síndrome cardiopulmonar por Hantavirus.

Investigan un caso de Hantavirus en el Hospital Zonal Bariloche. Según trascendió y a partir de fuentes consultadas, un menor de 16 años está internado por contraer el síndrome cardiopulmonar.

Desde el nosocomio local impulsan una campaña informativa y de prevención de la enfermedad. Las correspondientes pruebas de detección se realizarán en el nosocomio local.

El Hantavirus es una viral aguda grave, causada por el virus Hanta; el ratón colilargo es el principal roedor reservorio y transmisor del virus y los transmite eliminándolo a través de la saliva, heces y orina.

El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. Es importante señalar que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona. Los principales síntomas son como estado gripal, fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y abdominales.

La transmisión al humano generalmente ocurre al introducirse en el hábitat de los roedores en zonas suburbanas y ambientes rurales, principalmente en los peri-domicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas, o en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.

¿Qué hacer en caso de encontrar un roedor muerto?

Al encontrar un roedor muerto se recomienda rociarlo con agua y lavandina al 10% , luego esperar 30 minutos y utilizar guantes de goma o bolsas a modo de guante para manipularlo. Después es necesario colocarlo en una doble bolsa y eliminarlos en pozos profundos o quemarlos de manera segura para evitar incendios.

Ante cualquier síntoma similar a los ya mencionados o sospecha por algún contacto con un roedor o persona sospechosa consulte al centro médico más cercano o a un profesional de la salud.

Si va a realizar tareas de recreación:

Circular en senderos habilitados, despejados, en lo posible de día y con calzado cerrado.

En caso de recolectar leña hacerlo solo en lugares abiertos y en lo posible de día.

Antes de consumir agua de fuentes naturales agregar una gota de lavandina por litro de agua.

Evitar el ingreso a construcciones abandonadas.

Si ingresa a lugares que han permanecido cerrados por un tiempo prolongado:

Usar la protección respiratoria filtros N° 95 o N° 99 y protección ocular.

Abrir puertas y ventanas dejando ventilar por 60 minutos.

Rocíe abundantemente con agua y lavandina al 10% (1 parte de lavandina en 9 partes de agua) y deje actuar por 30 minutos.

Luego limpie y ordene.

En casa:

Mantenga limpio y ordenado el lugar donde vive. Evite dejar basura y alimentos a disposición de los roedores.

Asegure el cierre adecuado de puertas y ventanas, sellando rajaduras y hendijas.

Limpie y desmalece el entorno de la vivienda, galpones, invernaderos, composteras, corrales.

Si va a realizar limpieza de terrenos, recuerde usar protección respiratoria (máscaras o barbijos tipo N° 95, N° 99) y ocular cuando sea necesario; y ropa de trabajo adecuada.