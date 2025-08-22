Investigan caso de Hantavirus en un adolescente de Bariloche

Investigan un caso de Hantavirus en el Hospital Zonal Bariloche. Según trascendió y a partir de fuentes consultadas, un menor de 16 años está internado por contraer el síndrome cardiopulmonar.
Desde el nosocomio local impulsan una campaña informativa y de prevención de la enfermedad. Las correspondientes pruebas de detección se realizarán en el nosocomio local.
El Hantavirus es una viral aguda grave, causada por el virus Hanta; el ratón colilargo es el principal roedor reservorio y transmisor del virus y los transmite eliminándolo a través de la saliva, heces y orina.
El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. Es importante señalar que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona. Los principales síntomas son como estado gripal, fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y abdominales.
La transmisión al humano generalmente ocurre al introducirse en el hábitat de los roedores en zonas suburbanas y ambientes rurales, principalmente en los peri-domicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas, o en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.
¿Qué hacer en caso de encontrar un roedor muerto?
Al encontrar un roedor muerto se recomienda rociarlo con agua y lavandina al 10% , luego esperar 30 minutos y utilizar guantes de goma o bolsas a modo de guante para manipularlo. Después es necesario colocarlo en una doble bolsa y eliminarlos en pozos profundos o quemarlos de manera segura para evitar incendios.
Ante cualquier síntoma similar a los ya mencionados o sospecha por algún contacto con un roedor o persona sospechosa consulte al centro médico más cercano o a un profesional de la salud.
Si va a realizar tareas de recreación:
Circular en senderos habilitados, despejados, en lo posible de día y con calzado cerrado.
En caso de recolectar leña hacerlo solo en lugares abiertos y en lo posible de día.
Antes de consumir agua de fuentes naturales agregar una gota de lavandina por litro de agua.
Evitar el ingreso a construcciones abandonadas.
Si ingresa a lugares que han permanecido cerrados por un tiempo prolongado:
Usar la protección respiratoria filtros N° 95 o N° 99 y protección ocular.
Abrir puertas y ventanas dejando ventilar por 60 minutos.
Rocíe abundantemente con agua y lavandina al 10% (1 parte de lavandina en 9 partes de agua) y deje actuar por 30 minutos.
Luego limpie y ordene.
En casa:
Mantenga limpio y ordenado el lugar donde vive. Evite dejar basura y alimentos a disposición de los roedores.
Asegure el cierre adecuado de puertas y ventanas, sellando rajaduras y hendijas.
Limpie y desmalece el entorno de la vivienda, galpones, invernaderos, composteras, corrales.
Si va a realizar limpieza de terrenos, recuerde usar protección respiratoria (máscaras o barbijos tipo N° 95, N° 99) y ocular cuando sea necesario; y ropa de trabajo adecuada.