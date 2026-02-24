La muerte de un bebé de un año y medio en el barrio San Lorenzo de Neuquén generó conmoción y puso en foco posibles fallas en los mecanismos de protección infantil.

Investigan la muerte de un bebé y denuncian abandono y adicciones

La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento, mientras familiares denuncian abandono, consumo problemático de drogas y falta de respuesta por parte de instituciones estatales que habían sido alertadas sobre la situación del niño.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación para determinar la causa de la muerte y eventuales responsabilidades penales. En paralelo, el testimonio de la tía del pequeño, Jessica Palavecino, sumó detalles sobre presuntas advertencias previas y un contexto de vulnerabilidad que, según afirmó, no fue atendido a tiempo.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando alrededor de las 20:40 un móvil policial trasladó en código rojo al bebé y a su madre al Hospital Heller, luego de que la mujer se presentara en el destacamento del barrio San Lorenzo para pedir ayuda.

De acuerdo con la información preliminar brindada por el MPF, la madre manifestó que había encontrado al niño dentro de un balde con agua, con el rostro semi sumergido. En el hospital, la médica de guardia constató el fallecimiento del pequeño.

La causa de muerte aún no fue confirmada y se aguardan los resultados de la autopsia, prevista para determinar si se trató de un accidente, un caso de negligencia o si existieron otras circunstancias que contribuyeron al deceso.

La mujer permanece detenida mientras avanza la investigación, mientras que el tío del niño fue liberado tras prestar declaración.

El testimonio de la tía: advertencias previas y denuncias

En declaraciones a La Red, Jessica Palavecino, tía del bebé fallecido, brindó un testimonio que expuso un contexto de vulnerabilidad, consumo problemático y posibles fallas institucionales.

Según relató, el niño se habría ahogado en el baño, en un balde con aproximadamente 20 centímetros de agua, mientras su madre dormía bajo los efectos de drogas. “Hace como una semana venía drogándose. El nene estaba solo”, afirmó.

Palavecino aseguró que había alertado sobre la situación antes del desenlace fatal. “Yo llamé al 102, fui al destacamento a pedir un patrullero porque el nene estaba solo. Me tenía que ir a trabajar”, señaló.

Según su relato, la respuesta que recibió fue insuficiente; pese a que le dijeron que iban a ir, nunca lo hicieron. También llamó para pedir ayuda al 148, pero allí tampoco obtuvo ayuda: “Me dijeron que tenía que llamar de lunes a viernes de 8 a 15. Les dije que tenía un menor en peligro y nadie vino”.

Jessica contó que su hija de 11 años fue quien advirtió que algo había ocurrido al escuchar un golpe, por lo que corrió a la vivienda de su tía y, al entrar, se encontró con la devastadora escena. “Era una de las pocas veces que ella —la hermana— dejaba el portón sin candado. Cuando se drogaba, ponía un candado para que no fuéramos a sacar al nene”, sostuvo.

Al encontrar al bebé fallecido, la niña comenzó a pedir ayuda y despertar a las personas que estaban en la casa.

Tras el trágico hecho, la Policía llegó al lugar y se llevó detenidos, tanto a la madre como al hermano de esta, que se encontraban durmiendo cuando ocurrió la muerte. Horas más tarde realizaron un allanamiento en el lugar y encontraron entre 14 y 15 plantas de marihuana en el domicilio.

Una convivencia problemática y consumo de sustancias

Jessica explicó que no convivía en la misma vivienda, pero sí en un terreno con dos casas separadas. Aseguró que el niño quedaba frecuentemente sin supervisión y que ella y otros familiares intervenían cuando podían.

“No es que vos podés ir a sacar una criatura. La gente me culpa a mí, pero no entiende que no es tan simple”, expresó.

Además, señaló que su hermana, madre del niño, tenía antecedentes de violencia y amenazas contra ella. “Desde chica me tenía amenazada. Una vez me dijo que me iba a prender fuego la casa con mis hijas adentro. Me tuve que ir escoltada por la Policía”, relató.

Palavecino sostuvo que la madre del bebé atravesaba una adicción severa sin tratamiento sostenido. Según dijo, incluso durante el embarazo y el parto se encontraba bajo los efectos de sustancias.

“Cuando fue a parir, estaba drogada. Yo presencié el parto y le hicieron cesárea porque estaba drogada”, indicó.

También afirmó que el hospital se hizo cargo durante la internación, pero que luego no hubo un seguimiento adecuado. “Después el bebé pasó a Neo y ella iba a verlo drogada. No hubo un seguimiento”, señaló.

La tía cuestionó la intervención de organismos estatales y la falta de seguimiento. Según indicó, Acción Social otorgaba una ayuda económica y asistentes sociales habían visitado el domicilio, pero sin controles posteriores efectivos.

“Vinieron dos asistentes sociales y dijeron que tenían que hacerle un seguimiento, pero nunca se preocuparon”, afirmó.

También aseguró que el niño estaba bajo peso y que era paciente del Hospital Heller por haber sido prematuro. “Estaba bajo de peso, yo no sé cómo no le hicieron un seguimiento”, agregó.

Denuncias previas ignoradas y miedo a represalias

Jessica aseguró que había realizado denuncias previas, incluso de manera anónima, sin obtener respuestas. “Dos veces llamé al 102 anónimamente. Nunca vinieron”, afirmó.

Según su relato, el niño presentaba signos de descuido, bajo peso y falta de alimentación adecuada. “Ese mismo día no sé si había comido. Nosotros le dimos pan y milanesa, lo bañamos y lo cambiamos porque estaba sucio”, relató.

Jessica expresó temor por su seguridad y la de sus hijas, en caso de que la madre del niño recupere la libertad. “Tengo miedo. Voy a pedir custodia policial y que no vuelva a la casa”, señaló.

Según dijo, teme represalias por haber expuesto públicamente la situación. “Después de todo lo que salí en los medios, sé que va a tener una represalia conmigo”, afirmó.

La tía indicó que ya declaró ante personal policial y fiscalía, al igual que otros familiares. También deberán declarar menores de edad bajo protocolos especiales.

“Ya declaramos todos, mis hijas, mi marido, mi otra hermana. Ahora falta mi hija menor, con un protocolo especial”, explicó.

Además, adelantó que realizará una denuncia penal para que se investigue la actuación de organismos estatales.

La fiscalía continúa con la investigación para determinar la causa de la muerte y evaluar posibles responsabilidades. Los resultados de la autopsia serán determinantes para definir si existió negligencia, abandono de persona u otros delitos.

En paralelo, se evalúan las actuaciones de los organismos que intervinieron en el caso y si existieron denuncias previas documentadas.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa y se esperan definiciones en los próximos días, a partir de los resultados de la autopsia y las pericias en curso.

Fuente: La Mañana Neuquén