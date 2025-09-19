El hallazgo se registró alrededor de las 11:50, y la víctima se encontraba sin signos vitales, tendido boca abajo, al pie de la cascada.

Investigan la muerte de un hombre hallado en una cascada en Iguazú

Efectivos de la Policía de Misiones investigan las circunstancias del fallecimiento de Francisco Fernández Campon, de 50 años, cuyo cuerpo fue hallado este jueves al pie de la cascada Salto Mariposa, ubicada a unos 400 metros aproximadamente del Hito Tres Fronteras de la localidad de Puerto Iguazú.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:50, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la UR-V tomaron conocimiento de la presencia de un hombre sin signos vitales (tendido boca abajo) al pie de la cascada.

De inmediato, se preservó el lugar y se solicitó la intervención del personal de la División Policía Científica y del médico policial de turno.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital SAMIC de Iguazú, donde se confirmó la identidad del fallecido.

Por disposición judicial se ordenó la realización de la autopsia médico legal para establecer la causa del deceso.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo la muerte.

