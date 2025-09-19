Petroleros lesionados tras un vuelco cerca de Rincón de los Sauces

La alta velocidad y los pozos de la Ruta 6 provocaron el accidente de tránsito. El estado de salud de los cuatro ocupantes.

Cuatro trabajadores petroleros resultaron heridos tras protagonizar un vuelco en la Ruta 6, cuando regresaban de un yacimiento, a unos 20 kilómetros de la localidad de Rincón de los Sauces.

El accidente de tránsito tuvo lugar en la tarde de este jueves, en un tramo de la Ruta 6 entre esa localidad petrolera y el paraje Octavio Pico. Concurrieron al lugar personal de la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, bomberos voluntarios y personal sanitario del hospital local.

“A las 17 horas más o menos fue la convocatoria. Constatamos que se trató de un vuelco, producto de las condiciones que se encuentra la ruta, en un muy mal estado. También se suman otros condicionantes como el exceso de velocidad, la no precaución”, señaló el comisario Rodrigo Bastías, jefe de la Comisaría de Rincón de los Sauces, a LMNeuquén.

Bastías indicó que se trasladaban a bordo de una camioneta Hilux de la empresa Elecnor, con cuatro ocupantes dentro del vehículo, entre 32 y 52 años. Explicó que el conductor efectuó una maniobra que terminó en un vuelco con varios tumbos, quedando el vehículo de forma lateral metros abajo de la banquina.

Ruta deteriorada

Los operarios regresaban de un yacimiento distante de unos 30 kilómetros de la localidad. “Los cuatro masculinos, mayores de edad de entre 32 y 52 años, venían aparentemente, por lo que pudimos presenciar en primera instancia, con los cinturones puestos porque quedaron dentro del habitáculo", detalló a LMN.

Recordó que la Ruta Provincial 6 está proyectada para repavimentar y, que en ese tramo presenta un estado muy deteriorado. “Tiene muchos pozos, banquinas deformadas y vendrían a gran velocidad porque cuando empezó el despiste y los vuelcos calculamos que hay unos 60 metros”, dijo. No obstante, aclaró que el personal policial realizó la pericia en el lugar. “Dieron varios tumbos, y la camioneta terminó al costado de la ruta. La banquina también está deformada, tiene una pendiente como de dos metros, se deslizó y terminó de costado metros abajo de la ruta”, describió.

Estado de salud de los petroleros

El comisario informó que los ocupantes fueron trasladados por la ambulancia del Hospital de Rincón de los Sauces, con la colaboración de una ambulancia privada de uno de los yacimientos.

“Los ocupantes presentan varias lesiones, en principio no se encuentra ninguno con riesgo de vida. Tres quedaron en el hospital público Local y el conductor quedó en la Clínica Maternidad de Rincón de los Sauces para la realización de estudios para descartar cualquier otro tipo de lesión”, confirmó el comisario.

Por otra parte, el vehículo fue trasladado a la Comisaría 35 Rincón de los Sauces para la realización de las diligencias correspondientes.