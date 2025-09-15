Las autoridades investigan un presunto femicidio tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 36 años en su vivienda de Colonia Rural Nueva Esperanza. La víctima, que presentaba heridas de bala y arma blanca, fue encontrada este domingo por un familiar que no había podido contactarla desde el viernes.

Hallan asesinada a una mujer en Neuquén y buscan a su pareja por presunto femicidio

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, ordenó la búsqueda y detención de la pareja de la mujer, quien se encuentra prófugo. Según el comisario Juan Carlos Barroso, jefe de la división Homicidios, el hombre tenía antecedentes de denuncias por violencia de género presentadas por la víctima, aunque las medidas cautelares ya habían vencido.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para realizar la autopsia correspondiente. La fiscal Sola también ha ordenado el secuestro de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona y ha tomado declaración a los vecinos para reconstruir los hechos.

Los residentes del barrio Utedyc, donde se encontró el cuerpo, han manifestado su preocupación y han solicitado una mayor presencia policial en la zona. Según testimonios de vecinos, se escuchó una fuerte discusión el viernes por la noche, y al llegar al lugar, se encontraron objetos dañados y desparramados.

La víctima, que era madre de cuatro hijos, vivía sola. Sus hijos se encontraban al cuidado de otros familiares.